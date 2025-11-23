NAJEŽIO SAM SE NA PRVU: Mirza Selimović u retro fazonu dotakao najdublje emocije onih koji ga vole (FOTO)

POP pevač Mirza Selimović objavio je pre dva dana novu pesmu pod nazivom "Balada na radiju", a numerom je ponovo pogodio pravo u emociju publike.

Foto: Nemanja Dedović

Baldom je još jednom jasno pokazao da njegov prepoznatljivi pop-melankolični stil i dalje osvaja srca slušalaca.

Ovaj uspeh dolazi u trenutku kada Mirza ima najintenzivniji koncertni period u dosadašnjoj karijeri. Foto: Nemanja Dedović

"Balada na radiju" donela je atmosferu koja spaja retro šarm i savremeni zvuk i koja zvuči kao da je već deo večnih radio hitova.

- Kada mi je Bane poslao pesmu, naježio sam se na prvu i odmah sam znao da je to nešto što ću moći da osetim i prenesem na ljude. Pevao sam je iz srca i želim da ista emocija dotakne i publiku - rekao je Mirza za "Novosti".

U prethodnim danima održao je veliki koncert u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, kao i spektakularan nastup u Beču, koji je okupio publiku iz čitavog regiona.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć