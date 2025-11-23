Poznati

NAJEŽIO SAM SE NA PRVU: Mirza Selimović u retro fazonu dotakao najdublje emocije onih koji ga vole (FOTO)

Dušan Cakić

23. 11. 2025. u 17:50

POP pevač Mirza Selimović objavio je pre dva dana novu pesmu pod nazivom "Balada na radiju", a numerom je ponovo pogodio pravo u emociju publike.

НАЈЕЖИО САМ СЕ НА ПРВУ: Мирза Селимовић у ретро фазону дотакао најдубље емоције оних који га воле (ФОТО)

Foto: Nemanja Dedović

Baldom je još jednom jasno pokazao da njegov prepoznatljivi pop-melankolični stil i dalje osvaja srca slušalaca.

Ovaj uspeh dolazi u trenutku kada Mirza ima najintenzivniji koncertni period u dosadašnjoj karijeri.

Foto: Nemanja Dedović

"Balada na radiju" donela je atmosferu koja spaja retro šarm i savremeni zvuk i koja zvuči kao da je već deo večnih radio hitova.

- Kada mi je Bane poslao pesmu, naježio sam se na prvu i odmah sam znao da je to nešto što ću moći da osetim i prenesem na ljude. Pevao sam je iz srca i želim da ista emocija dotakne i publiku - rekao je Mirza za "Novosti".

U prethodnim danima održao je veliki koncert u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, kao i spektakularan nastup u Beču, koji je okupio publiku iz čitavog regiona.

 

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZASTRAŠUJUĆE UPOZORENJE VIKTORA ORBANA: Evropa ima dve opcije, jedna vodi direktno u rat

ZASTRAŠUJUĆE UPOZORENjE VIKTORA ORBANA: Evropa ima dve opcije, jedna vodi direktno u rat