NAJEŽIO SAM SE NA PRVU: Mirza Selimović u retro fazonu dotakao najdublje emocije onih koji ga vole (FOTO)
POP pevač Mirza Selimović objavio je pre dva dana novu pesmu pod nazivom "Balada na radiju", a numerom je ponovo pogodio pravo u emociju publike.
Baldom je još jednom jasno pokazao da njegov prepoznatljivi pop-melankolični stil i dalje osvaja srca slušalaca.
Ovaj uspeh dolazi u trenutku kada Mirza ima najintenzivniji koncertni period u dosadašnjoj karijeri.
"Balada na radiju" donela je atmosferu koja spaja retro šarm i savremeni zvuk i koja zvuči kao da je već deo večnih radio hitova.
- Kada mi je Bane poslao pesmu, naježio sam se na prvu i odmah sam znao da je to nešto što ću moći da osetim i prenesem na ljude. Pevao sam je iz srca i želim da ista emocija dotakne i publiku - rekao je Mirza za "Novosti".
U prethodnim danima održao je veliki koncert u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, kao i spektakularan nastup u Beču, koji je okupio publiku iz čitavog regiona.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
OSVOJILA TURSKU: Dragana Mirković dobila ponudu za veliki koncert u Istanbulu (FOTO)
23. 11. 2025. u 16:50
ORILA SE "PLAVA CIGANKA": Mile Kitić zaigrao na bini i napravio totalni haos (FOTO)
22. 11. 2025. u 22:55
EVROPLjANE RAZBESNELA JEDNA TAČKA TRAMPOVOG PLANA: "To je skandalozno"
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ubacio je „klin u točak“ jednih od najosetljivijih pregovora koji se trenutno vode u Evropi, potencijalno ugrožavajući napore da se Ukrajini obezbedi finansiranje za nastavak odbrane od Rusije, piše Politiko.
22. 11. 2025. u 07:54
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
Na godišnjicu dedine smrti, Kenedijeva unuka (35) saopštila da UMIRE - a tek što se PORODILA! Prokletstvo Kenedijevih se nastavlja...
ĆERKA Kerolajn Kenedi, a unuka Džona i Džeki Kenedi je objavila strašne vesti na godišnjicu smrti svog dede. Nakon drugog porođaja suočila se sa teškom dijagnozom.
23. 11. 2025. u 14:30 >> 17:31
Komentari (0)