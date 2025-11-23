IMAM TRI GENERACIJE IZA SEBE: Mile Kitić u Zagrebu započeo regionalnu turneju (FOTO/VIDEO)

LEGENDARNI folk pevač Mile Kitić održao je sinoć veliki solistički koncert u prepunoj Zagrebačkoj areni.

Foto: Novosti

Dvorana je bila rasprodata do poslednjeg mesta, a atmosfera je od samog početka nagoveštavala da Mile sprema koncert za pamćenje.

Publika svih generacija, od tinejdžera do starih fanova „Južnog vetra“, došla je da čuje čoveka, čiji hitovi traju četiri decenije.

Sa prvim taktovima pesme „Kraljica trotorara“ publika je eksplodirala, a Mile je pokazao zašto važi za jednog od najtraženijih i najenergičnijih izvođača našeg regiona. Arena je „pucala po šavovima“, a svaki sledeći hit samo je podizao temperaturu.

Nakon više od dva i po sata, koliko je trajao koncert publika nije želela da ide kući. Sve vreme su zajedno sa njim pevali najveće hitove iz zlatne ere, koje je on deo. Foto: Novosti

Iako iza sebe ima dug estradni staž, Miletu je ovo prvi veliki solistički koncert.

- Do sada nisam radio ovako velike projekte, kao što je ova Arena. Radio sam nastupe po klubovima, trgove, ali ovako nešto ne. Ovo je baš bio moj koncert, samo ja. Ovo je kruna moje karijere, ali tu nećemo stati, jer ćemo sada otpočeti regionalnu turneju - istakao je za „Novosti“ i dodao:

- Možda sam bio malo nesiguran u sebe, ne znam da li sam to mogao pre da uradim, jer moraš imati iza sebe veliki trag, mnogo dobrih pesama. Imam najviše od svih pevača snimljenih pesama, više od 350. Možda je moja najveća vrednost što stvarno imam tri generacije u publici, od 20, 40 i 60 godina.

Poseban trenutak za njega bio je kada mu se na bini pridružila njegova ćerka Elena, tada su ga preplavile emocije.

- Za mene je najlepši trenutak bio kada je moja ćerka stala pored mene i zapevala. Ja sam negde pri zalasku karijere, ne znam koliko ću još pevati - bio je iskren Kitić i otkrio ko je imao veću tremu:

- Ona je ima veću tremu zbog mene i za mene, jer je došla i otpevala kao gost, a ja sam držao koncert dva i po sata, samo mi je govorila: „Joj tata, hoćeš moći, pa kako ćeš?“. Iskusan sam, samo da sam zdrav i sve mogu – zaključio nam je legenda narodne muzike.

