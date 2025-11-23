Poznati

OSVOJILA TURSKU: Dragana Mirković dobila ponudu za veliki koncert u Istanbulu (FOTO)

Dušan Cakić

23. 11. 2025. u 16:50

FOLK diva Dragana Mirković provela je nekoliko posebnih dana u Istanbulu, gde je kao ekskluzivni specijalni gost nastupila na zatvorenom VIP ogađaju koji je okupio istaknutu društvenu i poslovnu elitu.

ОСВОЈИЛА ТУРСКУ: Драгана Мирковић добила понуду за велики концерт у Истанбулу (ФОТО)

Foto: Privatna arhiva

Organizatori su se potrudili da Dragani obezbede tretman dostojan najveće zvezde. Tokom celog boravka pratila ju je privatna limuzina, a smeštaj joj je bio obezbeđen u prostranom kraljevskom apartmanu luksuznog hotela sa spektakularnim pogledom na Bosfor.

Foto: Privatna arhiva

Pre nastupa Dragana je uživala u opuštenom obilasku grada. Gde god da se pojavila, privlačila je pažnju, a mnogi prolaznici su je prepoznali i poželeli joj dobrodošlicu.

Nastup na VIP događaju bio je vrhunac njenog boravka. Dragana je svojom emocijom, energijom i prepoznatljivim glasom potpuno osvojila publiku. Ovacije koje je dobila još jednom su potvrdile da je njena regionalna turneja, koja puni dvorane širom Evrope, dokaz njene neprolazne popularnosti.

Foto: Privatna arhiva

Koliko je jak utisak ostavila najbolje govori činjenica da su organizatori odmah nakon nastupa uputili Dragani zvaničnu ponudu za veliki samostalni koncert u Istanbulu sledeće godine i to na jednoj od najprestižnijih koncertnih lokacija u gradu.

- Zaista sam uživala. Istanbul je čaroban grad, ljudi su divni, a domaćini su me ugostili kao pravu kraljicu. Ovo iskustvo ću pamtiti zauvek i radujem se velikom koncertu - rekla je Dragana za „Večernje novosti“ po povratku iz Turske.

Foto: Privatna arhiva

Folk carica još jednom je dokazala da njen sjaj prevazilazi granice regiona, a Istanbul je sada spreman da je ugosti na jednoj od najvećih turskih muzičkih bina.

 

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

