"FRAJLE" U NOVOJ ŽIVOTNOJ ULOZI: Podrška svima koji služe glasom (FOTO)
ČLANICE popularnog sastava „Frajle”, Jelena i Nevena Buča, pored koncerata koje nižu duž regiona, danas imaju još jednu potpuno novu, izuzetno značajnu ulogu, ulogu predavačica i edukatorki.
Kroz edukativni centar, koje su otvorile, one širom regiona drže predavanja i radionice na temu glasa, treme, scenskog nastupa i samopouzdanja.
Nakon predavanja koja su održale u Splitu, Podgorici, njihov nedavni seminar na fakultetu u Zagrebu privukao je veliku pažnju studenata, trenera, profesora i sportista, ali i šire javnosti. Sledeća stanica njihove regionalne edukativne turneje biće Osijek, 3. decembra na Kineziološkom fakultetu.
Ono što Frajlin pristup čini posebnim je spoj umetnosti, psihologije, nauke i dugogodišnjeg scenskog iskustva. Nevena je diplomirani psiholog, dok Jelena poseduje obrazovanje iz ekologije i metodike nastave, a zajedno donose znanje koje pomaže ljudima da savladaju tremu i pronađu sigurnost u sopstvenom glasu.
Danas je vrsta podrške potrebnija nego ikad, u vremenu kada se komunikacija preselila u video-format, kada preduzetnici snimaju "Instagram" i "TikTok" sadržaje, zaposleni drže prezentacije, menadžeri vode timove, u umetnosti, u sportu, biznisu i svi žele da progovore snažnije, jasnije i sa više samopouzdanja. Mnogi imaju znanje, ali glas "zastane", trema preuzme, a sigurnost nestane u ključnom trenutku.
Zato "Frajle"poručuju, da svako može da oslobodi svoj glas.
- Nova uloga je divna. Pored koncerata, želimo da pomognemo ljudima da se osećaju sigurnije kada govore, da savladaju tremu i da glas koriste kao alat koji može da pokrene, inspiriše i izgradi samopouzdanje. Držale smo predavanja u Splitu i Podgorici, sada i u Zagrebu, a nastavljamo u Osijeku. Pred nama je i veliki onlajn webinar 16. decembra, koji pripremamo za sve koji žele da čuju konkretne savete kako da svoj glas koriste pravilno i sa lakoćom I da se upoznaju sa našim centrum - istakla je Nevena, a Jelena nam je dodala:
- Naša misija je da ljudima iz različitih profesija pomognemo da pronađu sigurnost u svom glasu. Radimo sa pevačima, trenerima, preduzetnicima, profesorima sa svim onima koji se služe glasom. Mi smo tu da pokažemo koja je snaga glasa.
Edukativni susreti Jelene i Nevne spajaju umetnost, nauku, emociju i iskustvo i zato izazivaju oduševljenje gde god da se pojave. "Frajle" su još jednom dokazale da njihov glas nije samo muzički, već i edukativni, inspirativni i osnažujući glas koji pokreće ljude širom regiona.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
RASPLAKALI JAVNOST: Ivana Pavković i Petar Mitić na emotivan način ogolili dušu (FOTO)
22. 11. 2025. u 18:10
CECINA SPECIJALNA GOŠĆA: Maja Berović zapevala sa folk zvezdom na koncertu (FOTO)
21. 11. 2025. u 23:10
PRAVA EUFORIJA: Ceca Ražnatović publiku u Sremskoj Mitrovici zadivila izgledom (FOTO)
21. 11. 2025. u 22:30
EVROPLjANE RAZBESNELA JEDNA TAČKA TRAMPOVOG PLANA: "To je skandalozno"
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ubacio je „klin u točak“ jednih od najosetljivijih pregovora koji se trenutno vode u Evropi, potencijalno ugrožavajući napore da se Ukrajini obezbedi finansiranje za nastavak odbrane od Rusije, piše Politiko.
22. 11. 2025. u 07:54
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
RUSKE VOJNIKE OD SMRTI SPASILA - SVINjA: Pogledajte dramatičan snimak sa ukrajinskog ratišta (VIDEO)
DVA ruska vojnika su spasena od dizanja u vazduh nakon što je svinja stala na protivpešadijsku minu koju su ostavile ukrajinske trupe u povlačenju.
21. 11. 2025. u 20:45
Komentari (0)