PROZIVALI GA DA ZARAĐUJE NA TUĐIM HITOVIMA: Jakov Jozinović napravio veliki iskorak (FOTO)
NAKON viralnih interpretacija i ogromne podrške publike, Jakov Jozinović predstavio je prvu pesmu "Polje ruža".
S obzirom na impresivnu popularnost na društvenim mrežama, otkrio je i kako se nosi sa komentarima i reakcijama publike.
- Mnogo ređe čitam komentare, zbog svog mira, ali ako mi neko uživo priđe da nešto prokomentariše, nemam problem s tim.
Jakov priznaje da je uspeh stigao brzo, ali da ga i dalje doživljava sa poniznošću i zahvalnošću:
- Internet mi je dao krila, ali publika je ta koja sve nosi. Stalno razmišljam zašto se sve ovo dogodilo, ali možda je samo tako trebalo da bude - kaže mladi pevač, kog od milja zovu i „slavonsko čudo“, a koji rasprodaje dvorane širom regiona.
Jozinović je nedavno održao koncert u MTS dvorani, na kom je najavio koncert u Sava Centru. Karte su se rasprodale brzinom svetlosti, te je morao da otvori i peti termin.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
