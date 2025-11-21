PROZIVALI GA DA ZARAĐUJE NA TUĐIM HITOVIMA: Jakov Jozinović napravio veliki iskorak (FOTO)

NAKON viralnih interpretacija i ogromne podrške publike, Jakov Jozinović predstavio je prvu pesmu "Polje ruža".

Foto: Novosti

S obzirom na impresivnu popularnost na društvenim mrežama, otkrio je i kako se nosi sa komentarima i reakcijama publike. FOTO: Ataimages

- Mnogo ređe čitam komentare, zbog svog mira, ali ako mi neko uživo priđe da nešto prokomentariše, nemam problem s tim.

Jakov priznaje da je uspeh stigao brzo, ali da ga i dalje doživljava sa poniznošću i zahvalnošću:

- Internet mi je dao krila, ali publika je ta koja sve nosi. Stalno razmišljam zašto se sve ovo dogodilo, ali možda je samo tako trebalo da bude - kaže mladi pevač, kog od milja zovu i „slavonsko čudo“, a koji rasprodaje dvorane širom regiona.

Jozinović je nedavno održao koncert u MTS dvorani, na kom je najavio koncert u Sava Centru. Karte su se rasprodale brzinom svetlosti, te je morao da otvori i peti termin.

