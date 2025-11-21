ARANĐELOVDAN U DOMU LEPE BRENE: Okupiće bezbroj poznatih ličnosti, a ova plava bomba je zadužena za slavlje kod Živojinovića
DANAS se u domu Lepe Brene i Bobe Živojinovića slavi Aranđelovdan.
Pripreme su završene od ranog jutra, trpeza je bogata, a atmosfera vesela. Među gostima se očekuju poznata imena sa estrade i sporta, dok za muziku i dobro raspoloženje brine mlada pevačica Mirjana Mirković.
Svi članovi porodice Živojinović uključeni su u pripreme, što su i podelili na društvenim mrežama. Dekoracija, bogata slavska trpeza i vesela atmosfera samo su deo onoga što su domaćini pripremili za svoje goste.
Mladu pevačicu Mirjanu Mirković, koja je stigla među prvima, domaćini su zadužili za muzički deo večeri.
- Sudeći po sjajnom glasu koji ima, sigurno je da će napraviti atmosferu o kojoj će se pričati. Mirjana je poznata po svom talentu još od 2011. godine, kada je bila finalista „Zvezda Granda“.
Viktor svake godine ponosno ističe da obožava da kuva za slavu i da mu je najvažnije da svakom gostu bude toplo oko srca i lepo za stolom.
U domu Živojinovića vlada praznična atmosfera, a sve miriše na dobro druženje, domaću trpezu i veselje koje će, po svemu sudeći, trajati do kasno u noć.
