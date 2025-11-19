NEMA NAGRADE KOJU NISAM DOBILA: Zorica Brunclik o pola veka karijere, žiriranju u "Pinkovim zvezdama", porodici kao životnom pokretaču (FOTO)

NAJTIRAŽNIJA umetnica Srbije u istoriji domaće diskografije, Zorica Brunclik, održala je rekordan broj solističkih koncerata, ostavila pesme koje su postale deo antologije, dobila sva esnafska priznanja, ali i ona koja dodeljuje publika i to više puta.

Svake subote gledamo je i kao članicu stručnog žirija muzičkog takmičenja „Pinkove zvezde“, koja svojim savetima ohrabruje mlade kandidate.

- Mi kao članovi žirija samo tu da damo vetar u leđa svim ti ljudima, najbolje što znamo. Još uvek traje prvi krug, pa ćemo videti dalje. Pored toga kao što vidite, šou je zagarantovan.

Već decenijama je deo državnog udruženja estradnih umetnika, pa ističe da li je bilo teško izboriti se za prava umetnika.

- Mogu da kažem da sam bila jedna od onih koji su uložili svoje ime, prezime i ugled da bismo osnovali sindikat. Pre toga, dok još nismo imali zvaničan status, osnovna prava – poput socijalnog i penzionog osiguranja, trudničkog bolovanja ili porodiljskog – rešavali smo preko opština. A onda smo, predvođeni predsednikom Saveza estradno-muzičkih umetnika Srbije, Dragišom Golubovićem Golubom, rekli: „Dosta je bilo!“ i uspeli da osnujemo naš sindikat. Danas, 35 godina kasnije, sa ponosom gledamo na sve što smo postigli.

- Tada sam snimila singl i odmah se vratila u hotel, gde sam i pre toga pevala, te nastavila život, kao da se ništa nije desilo. Došle su mature i tadašnji tinejdžeri prišli su orkestru sa kojim sam nastupala, tražeći pesmu „Ne daj da nas rastave“. Oni su me tada pitali da li ja znam tu pesmu i ko je uopšte peva, kad je svi traže. Tek tada sam im rekla, da je to moja pesma (smeh). Nisam imala neke konkretne planove, samo sam znala da volim muziku i da želim njome da se bavim. Danas, zahvaljujući svojim radom, trudom i predanošću nema nagrade koju nisam dobila - zaključila je folk diva.