BAJA MALI KNINDŽA O SVOM VELIKOM HITU: Napisao sam tu pesmu za 15 minuta, ima tri tona (VIDEO)
PEVAČ Baja Mali Knindža izjavio je da dugo opstaje zato što ga ljudi lako shvate.
Knindža kaže da pesma "Srpska Atina" ima tri tona.
- Tri tona ima pesma, ali "izginuše" za njom, a ja sam je napisao za 15 minuta - rekao je Baja Mali Knindža za Hepi TV.
Ističe i da se ne kaje što je nekad živeo od danas od sutra.
- Izmišljao sam i rođendane i jagode u januaru... - rekao je Baja.
