BAJA MALI KNINDŽA O SVOM VELIKOM HITU: Napisao sam tu pesmu za 15 minuta, ima tri tona (VIDEO)

Novosti online

14. 11. 2025. u 23:00

PEVAČ Baja Mali Knindža izjavio je da dugo opstaje zato što ga ljudi lako shvate.

Foto: Marija Mlađen/ATA images

Knindža kaže da pesma "Srpska Atina" ima tri tona.

- Tri tona ima pesma, ali "izginuše" za njom, a ja sam je napisao za 15 minuta - rekao je Baja Mali Knindža za Hepi TV.

Ističe i da se ne kaje što je nekad živeo od danas od sutra.

- Izmišljao sam i rođendane i jagode u januaru... - rekao je Baja.

