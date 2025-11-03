U IMAX SALI SPECIJALNA PROJEKCIJA FILMA "PREDATOR: DIVLJINA": 5. novembra pretpremijerno i u drugim bioskopima (VIDEO)

U SREDU, 5. novembra u svim većim bioskopskim dvoranama kod nas održaće se pretpremijerno veče sa projekcijama filma "Predator: Divljina", ujedno velikim najavljenim nastavkom čuvene istoimene franšize.

Foto: Disney Studios

U IMAX sali Cineplexx bioskopa isto veče s početkom od 20h očekuje nas specijalna projekcija pometnutog naslova 20th Century studija, a pre filma upriličen će biti i poseban događaj druženja sa kostimiranim fanovima naučnofantastične priče, kao i uživanje u piću dobrodošlice. Karte se i sada mogu nabaviti na blagajni bioskopa ili rezervacijom putem zvaničnog sajta.

Novi film u okviru franšize Predator, ovaj put sa Elom Faning u glavnoj ulozi, donosi drugačije uzbuđenje i usavršene akcione efekte. posebno za one znatiželjne koji se pitaju kako će izgeldati povratak Vejland Jutani kompanije na velikom platnu. Ova korporacija ponovo eksperimentiše sa veštačkim bićima, a u filmu prvi put upoznajemo i novu vrstu, poznata kao Jautja.

Nakon četiri decenije kada je uspostavljena legendarna franšiza sledi još jedan deo. Prema naznakama kako će tok priče o najnovijem Predatoru teći, centralni lik filma predstavlja najmlađi član u klanu pomenute, nove vrste koja, kada oseti znak slabosti svojih članova, saseca u korenu i uništava svaki vid rušenja stabilnosti.

Jautja je mišljenja da slaba karika prekida čvrst lanac i stavlja ih u poziciju prognanika, a takav položaj zadesiće i glavnog lika filma. Na najsmrtonosnijoj planeti u galaksiji on svome klanu dokazuje svoje vrednosti. Cilj mu je da pobedi stvorenje sa kojim se njegova vrsta ikada suočila, upoznajući tokom putovanja i neverovatnog partnera.

Prema rečima reditelja Dena Tračenberga, koji je filmove o Predatoru pratio još dok je bio dete, kada je Arnold Švarceneger igrao glavnu ulogu, posebno ističe različitost žanrova i više tonova akcije u filmu:

- Bilo mi je važno da nastavim da pomeram granice i razvijam franšizu na različite načine. To stvara neverovano iskustva, kao da se vozite u svojoj omiljenoj vožnji u tematskom parku i ponovo osetite tu brzinu.

U filmu igraju El Faning i Dimitrius Šuster-Koloamatangi. Faningova koju smo nedavno gledali u ostvarenju o muzičkoj legendi Bobu Dilanu, sada tumači Tiu, sintetički oblik života koji je preživeo pad na udaljenu planetu i formirao neočekivani savez sa mladim Predatorom, ratnikom izgnanim iz svog klana.

Film je evropsku premijeru imao u Londonu, uz prisustvo ekipe, a nakon pretpremijernih projekcija kod nas, na repertoaru bioskopa naći če se od četvrtka, 6. novembra.