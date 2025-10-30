Poznati

PRODUCENT OSUĐEN NA 146 GODINA ZATVORA: Proglašen krivim za smrt dve žene, kao i za niz seksualnih napada (VIDEO)

30. 10. 2025. u 12:44

HOLIVUDSKI producent Dejvid Pirs osuđen je na 146 godina zatvora nakon što je proglašen krivim za smrt dve žena 2021. godine, kao i za niz seksualnih napada na druge žene.

Foto: Printskrin Youtube/KTLA 5

Pirs je odgovoran za smrt manekenke Kristi Giles i njeene prijateljice Hilde Marsele Cabrales-Arzole, koje su preminule od predoziranja fentanilom.

Prema informacijama okružnog tužioca Los Anđelesa, Pirs i drugi muškarac, Brant Osborn, susreli su se s Giles i Cabrales-Arzola u novembru 2021. godine. Vlasti navode da su žene otišle s njima u Pirsov stan, gde su im dali smrtonosnu dozu droge GHB i fentanila. Iako je Cabrales-Arzola pozvala prevoz otprilike 35 minuta nakon dolaska u stan, na kraju nije otišla.

Nakon što su žene izgubile svest, Pirs i Osborn izneli su ih iz stana i ostavili ispred dve različite bolnice na području Los Anđelesa. Giles je preminula pre dolaska u bolnicu, dok je Cabrales-Arzola provela 11 dana na aparatima za održavanje života pre nego što je njena porodica donela odluku o njihovom isključivanju.

