KOD MENE NIKAD NIŠTA NIJE PROŠLO ODMAH: Stoja nije verovala u jedan od svojih najvećih hitova u karijeri
FOLK zvezda Stoja Novaković važi za jednu od najprepoznatljivijih figura domaće muzičke scene, a njena karijera obeležena je brojnim hitovima koji su obeležili generacije.
Iako iza sebe ima veliki broj pesama koje su postale evergrin, Stoja priznaje da nije uvek bila sigurna u uspeh svake od njih.
Jedna od pesama koja se izdvaja po svojoj dugovečnosti i popularnosti je „Bela ciganka“ hit koji i više od deset godina nakon objavljivanja i dalje odzvanja na svim veseljima i okupljanjima.
- Numera je mirovala godinu dana, godinu dana ništa i odjednom se desi haos. Mada je kod mene bilo uvek tako, nikada mi nije nešto prošlo odmah i na prvu, nego je moralo da prođe neko vreme. Recimo, 2005. godine sam snimila „Nešto mi govori“ i to je sada ultra-mega hit! Tako da, eto kod mene se to tako dešava, takva mi je karma što se kaže – obajsnila nam je folk pevačica.
