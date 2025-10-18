Poznati

SPEKTAKL SE NASTAVLJA, ATMOSFERA NA VRHUNCU: Tanja Savić izvela goste na binu, a publika ne prestaje sa ovacijama (FOTO)

Dušan Cakić

18. 10. 2025. u 23:25

FOLK zvezda Tanja Savić večeras je održala spektakularni koncert u Sarajevu.

СПЕКТАКЛ СЕ НАСТАВЉА, АТМОСФЕРА НА ВРХУНЦУ: Тања Савић извела госте на бину, а публика не престаје са овацијама (ФОТО)

Foto: Goran Jovanović

Veče puno emocija u punoj dvorani Skenderija upotpunili su gosti koji su se potrudili da dodatno ulepšaju atmosferu koja je već bila na samom vrhuncu i to od samog početka spektakla za koji je zaslužna Tanja.

Foto: Goran Jovaović

Nakon izvedbi svojih vanvremenskih hitova i emotivnih bala, Savićeva je sa velikom radošću najavila prvu gošću:

- Tako mi je veliko zadovoljstvo da večeras najavim jednu predivnu, prelepu damu koja predivno peva i pred kojom je jedna svetla karijera. Veliki aplauz za Šejlu Zonić - rekla je Tanja.

- Dobro veče, Sarajevo - pozdravila ih je ona dok ju je publika pozdravaljala ovacijama.

Foto: Goran Jovaović

Ona je potom zapevala numeru "Moj dilbere" i sve bacila u trans.

Drugi gost bio je Tanjin veliki prijatelj i kolega Bane Bojanić, a treći pobednik "Zvezda Granda" za 2022. godinu Nermin Handžić.

 

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PLJESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
Svet

0 14

"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton

RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.

14. 10. 2025. u 13:06

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
BRITANSKI GENERAL PRIZNAO: Ukrajina ne može da pobedi Rusiju

BRITANSKI GENERAL PRIZNAO: Ukrajina ne može da pobedi Rusiju