SPEKTAKL SE NASTAVLJA, ATMOSFERA NA VRHUNCU: Tanja Savić izvela goste na binu, a publika ne prestaje sa ovacijama (FOTO)
FOLK zvezda Tanja Savić večeras je održala spektakularni koncert u Sarajevu.
Veče puno emocija u punoj dvorani Skenderija upotpunili su gosti koji su se potrudili da dodatno ulepšaju atmosferu koja je već bila na samom vrhuncu i to od samog početka spektakla za koji je zaslužna Tanja.
Nakon izvedbi svojih vanvremenskih hitova i emotivnih bala, Savićeva je sa velikom radošću najavila prvu gošću:
- Tako mi je veliko zadovoljstvo da večeras najavim jednu predivnu, prelepu damu koja predivno peva i pred kojom je jedna svetla karijera. Veliki aplauz za Šejlu Zonić - rekla je Tanja.
- Dobro veče, Sarajevo - pozdravila ih je ona dok ju je publika pozdravaljala ovacijama.
Ona je potom zapevala numeru "Moj dilbere" i sve bacila u trans.
Drugi gost bio je Tanjin veliki prijatelj i kolega Bane Bojanić, a treći pobednik "Zvezda Granda" za 2022. godinu Nermin Handžić.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
MALA SRNA PRVI PUT PRED KAMERAMA: Emotivni kadrovi Darka Lazića sa ćerkom (FOTO)
17. 10. 2025. u 23:35
LjUDI ĆE BITI ŠOKIRANI: Šejla Zonić bez cenzure iznenadila javnost (FOTO)
17. 10. 2025. u 23:15
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
TUNEL OD RUSIJE DO AMERIKE: Ispod mora, dugačak 112 KM - ideja stara, novi PREDLOG - već ga zovu "Putin-Tramp" (VIDEO)
MOŽDA zvuči neverovatno, ali jedna davnašnja, pomalo neobična ideja ponovo je oživela.
18. 10. 2025. u 12:51
Komentari (0)