ENERGIJE SU SE PREPOZNALE: Princ od Vranje i Šejla Zonić prekinuli tišinu o kojoj su ćutali (FOTO)
POPULARNI pevači Stefan Zdravković, poznatiji kao Princ od Vranje i pobednica muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" za 2024. godinu, Šejla Zonić, održaže veliki koncert pod simboličnim nazivom "Duša Balkana", 16. decembra u MTS dvorani.
Pored toga što imaju duet "Paučina", ovaj dvojac, poklonicima njihove muzike zapevaće i na zajedničkom koncertu, koji se spojiti emotivnu dubinu sevdaha i meraka sa energijom savremenog pop zvuka.
- Dugo smo razmišljali o ovome, a ideja se rodila spontano, mnogo posle nego što smo snimili duet". Oboje smo različiti, ja imam svoj fazon, a Šejla neki svoj drugačiji pristup i okrenuta sevdahu kog maestralno izvodi - istakao je Princ na početku razgovora za "Večernje novosti", a Šejla se nadovezala:
- Ideja je da kroz koncert, kroz moderne aranžmane i interpretaciju, objedinimo bosanski sevdah i južnjački merak, uz bezvremenske zabavne i pop pesme koje nose istu snagu emocije.
Mladi pevači objasnili su nam da će na repertoaru naći i mnogi hitovi kralja sevdaha Halida Bešlića.
- To se podrazumeva, Halid nas je zadužio svojim delima i ne samo jedna, nego više njegovih pesama će se čuti te večeri koje ćemo otpevati - zaključili su nam Šejla i Princ.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
KAO SA MODNE PISTE: Emina Jahović u crnom zablistala u prestonici (FOTO)
15. 10. 2025. u 14:30
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)