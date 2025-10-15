Poznati

ENERGIJE SU SE PREPOZNALE: Princ od Vranje i Šejla Zonić prekinuli tišinu o kojoj su ćutali (FOTO)

Dušan Cakić

15. 10. 2025. u 17:40

POPULARNI pevači Stefan Zdravković, poznatiji kao Princ od Vranje i pobednica muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" za 2024. godinu, Šejla Zonić, održaže veliki koncert pod simboličnim nazivom "Duša Balkana", 16. decembra u MTS dvorani.

Foto: Novosti

Pored toga što imaju duet "Paučina", ovaj dvojac, poklonicima njihove muzike zapevaće i na zajedničkom koncertu, koji se spojiti emotivnu dubinu sevdaha i meraka sa energijom savremenog pop zvuka.

Foto: Novosti

- Dugo smo razmišljali o ovome, a ideja se rodila spontano, mnogo posle nego što smo snimili duet". Oboje smo različiti, ja imam svoj fazon, a Šejla neki svoj drugačiji pristup i okrenuta sevdahu kog maestralno izvodi - istakao je Princ na početku razgovora za "Večernje novosti", a Šejla se nadovezala:

- Ideja je da kroz koncert, kroz moderne aranžmane i interpretaciju, objedinimo bosanski sevdah i južnjački merak, uz bezvremenske zabavne i pop pesme koje nose istu snagu emocije.

Foto: Novosti

Mladi pevači objasnili su nam da će na repertoaru naći i mnogi hitovi kralja sevdaha Halida Bešlića.

- To se podrazumeva, Halid nas je zadužio svojim delima i ne samo jedna, nego više njegovih pesama će se čuti te večeri koje ćemo otpevati - zaključili su nam Šejla i Princ.

 

