"TO NIJE BIO DOBAR ZNAK" Bila je nerazdvojna sa Halidom Bešlićem, a onda joj se tri dana pred smrt ukazao u snu
SNjEŽANA Komar, koja je bila 30 godina nerazdvojna prijateljica Halida Bešlića, prisetila se prijateljstva sa pokojnim pevačem i kako ga je sanjala.
Pevač Halid Bešlić preminuo je nakon borbe sa teškom bolešću, a njegova prijateljica Snježana Komar, s kojim je bila više od 30 godina nerazdvojna, sad se prisetila njihovog poslednjeg razgovora.
- Ta vest o smrti moga brata, bio mi je brat kolega i prijatelj, ja sam se nadala u zadnjih nekoliko dana. Nije mi se javljao, ni on, ni supruga i osećala sam da nešto nije u redu. Htela sam da mu idem u posetu, govorio je: "Nemoj sada, nemoj sada.." Da ide na terapije, pa onda kao kad pređe na onkologiju, govorio je: "Javiću ti kad da dođeš"... Imam osećaj kao da je izbegavao da ga vidim... Bio je u finom stanju, ali zadnjih dana nije verovatno dobro izgledao - pričala je Komar.
Ona se prisetila njihovog prijateljstva.
- Zajedno smo pošli na estradu, snimali hitove, radili zajedno godinama. Ne znam šta reći. Za Halida niko nikada nije rekao neku ružnu reč, čovek iz naroda, veliko srce, svima je pomogao....
"Nije znao za metastaze"
Pevačica je otkrila i kako je izgledao njen razgovor sa Bešlićem.
- On je meni rekao kada smo se prvi put čuli: "Imam tumor na jetru i neku izraslinu na debelom crevu, ne mogu da me operišu". Odmah sam posumnjala na najgore na metastaze, a verovatno to on nije znao, tako sam čula od drugih. Halid nikada neće pasti u zaborav, ostavio je iza sebe hitove koje će se prenositi sa generacije na generaciju - pričala je ona.
- Pre tri noći sanjala sam kako je Halid sa moje desne strane, a neka žena sa leve. Ja plačem, ali za nekim drugim. On govori toj ženi: "Hajde reci svom mužu da idem ja po Sejdu i idemo negde", i oni odoše. I ja pomislih: "Vidi, mene nije ni pitao da li ću ići..." To nije bio dobar znak - ispričala je prijateljica pokojnog Halida.
(Blic)
