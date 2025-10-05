Poznati

"ONI BILI SVI TORCIDA, A JA DELIJA" Baja Mali Knindža rođendan sinova slavio na Zvezdinom stadionu (FOTO)

05. 10. 2025. u 18:07

PEVAČ Baja Mali Knindža posetio je danas stadion "Rajko Mitić".

Foto: Privatna arhiva

Knindža je tamo otišao sa suprugom i odveo svoju decu da porodično proslave rođendan sinova Gavrila i Danila.

Podsećamo, Baja Mali Knindža ima šestoro dece - tri sina i tri ćerke.

Kako smo saznali, u Bajinoj kući svi navijaju za Zvezdu.

