"ONI BILI SVI TORCIDA, A JA DELIJA" Baja Mali Knindža rođendan sinova slavio na Zvezdinom stadionu (FOTO)
PEVAČ Baja Mali Knindža posetio je danas stadion "Rajko Mitić".
Knindža je tamo otišao sa suprugom i odveo svoju decu da porodično proslave rođendan sinova Gavrila i Danila.
Podsećamo, Baja Mali Knindža ima šestoro dece - tri sina i tri ćerke.
Kako smo saznali, u Bajinoj kući svi navijaju za Zvezdu.
Preporučujemo
ZVEZDA NASTAVILA SJAJAN NIZ: Crveno-beli ubedljivo savladali Napredak (FOTO/VIDEO)
05. 10. 2025. u 21:05
RADOST: Slavlje u domu Baje Malog Knindže
23. 09. 2025. u 18:44
PRAVA ATMOSFERA: Baja Mali Knindža i Dodik otpevali veliki hit (VIDEO)
14. 09. 2025. u 19:27
TUŽIO ZVEZDU, PA SE OGLASIO IZ NOVOG KLUBA: Otišao bez trening kompenzacije, pa objasnio evrogol!
04. 10. 2025. u 15:28 >> 15:28
RUSI SE NE ZAUSTAVLjAJU, POJAČALI UDARE NA UKRAJINU Zelenski: Amerika i Evropa moraju da zaustave Putina
RUSIJA je tokom noći 5. oktobra izvela još jedan sveobuhvatan napad na Ukrajinu, u kojem je, prema zvaničnim podacima, poginulo najmanje pet osoba, a najmanje 18 je ranjeno.
05. 10. 2025. u 15:00
(MAPE) OVAKO ĆE SE KRETATI NEVREME U SRBIJI: Pogledajte iz časa u čas, stižu sneg i kiša (FOTO)
POGLEDAJTE kako će se ledeni oblak kretati nad Srbijom i koje krajeve kad pogađa nevreme. Danas i sutra oblačno sa kišom i hladno, osim na severozapadu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme, najavio je RHMZ.
02. 10. 2025. u 10:47
"ISTINA JE - BILA SAM S NjIM" Milica Pavlović priznala za vezu: "Ne znam što sam to krila"
"KADA volim, dajem se bezuslovno. Tada samo treba da mi verujete, ništa drugo. Samo poverenje nemojte da mi izigrate, sve ostalo može. I ja partneru verujem isto tako i onda nećemo imati problem, ali ako se usudi da mi izigra poverenje, to je kraj, u stanju sam da se okrenem i da se pravim da ga nikada poznavala nisam."
03. 10. 2025. u 21:02
Komentari (0)