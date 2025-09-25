UVEK SAM SE TAKMIČILA SA SAMOM SOBOM: Ana Bekuta sumirala utiske sa koncerta povodom jubileja i najavila muzičke novitete (FOTO)

ZVEZDA narodne muzike Ana Bekuta solističkim koncertima u Plavoj dvorani Sava centra proslavila je svoj jubijel, 40 godina profesionalnog bavljenja muzikom koji je simbolično nazvala „Na to se ponosim“, a interesovanje za njene spektakle je bilo iznad svih očekivanja.

U razgovoru za „Večernje novosti“ folk diva je zadovoljno sumirala ustikse i istakla da bolje nije mogla ni da sanja, ni da očekuje.

- Publika je sve lepo prihvatila. Pevala sam 50 pesama, baš je bilo impozantno i takmičila sam se sama sa sobom, uspela sam. Išla sam na časove glume da ne bih zaplakala. Jednom u životu se događa 40 godina rada. Ponosna sam na trajanje. Foto: Novosti

*Neke pesme koje ste izveli, publika u dvorani je bila izneđena. Šta vas je navelo da to?

- Najviše su reagovali kada je bila „Balada o majci“, pesma o godinama koja je posvećena mom ocu, pa pesma posvećan Milutinu. Kontrolisala sam se, ne bih volela da sam plakala. Ne bi bilo dobro, ne bih volela da postoji takav snimak. Jedva sam preživela prve tri pesme, posle je sve išlo kao po loju.

*Da li ste u toku karijere nailazili na momente koju vam se nisu dopali?

- Kao i u svakom poslu i ovaj ima svoje teške trenutke, ali i blistave, ti blistavi preklapaju teške. U svojoj 26. godini života sam rešila da se bavim muzikom, ali sam negde u glavi imala jednu liniju sa koje ne bih odstupila i sve vreme sam se trudila da idem tim putem.

*Poklonike vaše muzike obradovaćete i novom pesmom. Zašto se dugo čekalo na to?

- „Znaš me ti“. Posebno je interesantno da pesmu potpisuje Aleksandar Radulović Futa sa kojim sam nakon 10 godina diskografske pauze obnovila saradnju. Emotivne stihove napisala je Nadica Mutavdžić. Ova numera je ujedno i najava novog muzičkog projekta koji pripremam poslednjih nekoliko meseci.

*Nazire li se nastavak turneje povodom jubileja?

- Sledeća stanica nam je Zagreb. Posebno se radujem što će to biti 14. februara sledeće godine i pravi momenat da svi volimo i grlimo pesmom. Foto: Novosti

UKUSNO JE I TOPI KILOGRAME

*Liniju ste doveli do savršenstva. Koji je recept?

- Za početak dana uzimam tinkturu od ulja origana sa plavom spirulinom. Zatim ide doručak koji se sastoji od kaše sa ovsenim pahuljicama, kokosovim mlekom, narandžom i crnom čokoladom. Za ručak petog dana dijete, dobila sam potaž od povrća, ćufte od oslića sa brokolijem i vitaminsku salatau sa crnim susamom u jestivoj korpici od jabuke.

