PREMINUO POZNATI TV VODITELJ: Nakon teškog infarkta pao u komu, ali nije se probudio

12. 09. 2025. u 20:09

HRVATSKI novinar i televizijski voditelj Robert Valdec (62) umro je u petak, nekoliko meseci nakon što je doživio težak infarkt i pao u komu, piše Dnevnik.hr.Karijera

Valdec je bio hospitalizovan u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju u Krapinskim Toplicama, gdje se nalazio u tzv. "centru za komu", nakon što su ga lekari reanimirali tokom hitne operacije srca. Njegovo zdravstveno stanje bilo je otada izuzetno teško.

Njegova supruga, ruska novinarka Darija Aslamova, tada se putem društvenih mreža obratila javnosti i prijateljima s apelom za posjete te podršku, navodeći kako je Valdec bio smešten u sobi 208.

Robert Valdec započeo je svoju novinarsku karijeru 1994. godine u Večernjem listu, pišući za gradsku rubriku. Kasnije se prebacio na unutarnju politiku pa preko poznanstava došao na Bliski istok gde se istaknuo kao ratni novinar.

Godine 2001. prešao je u Jutarnji list, gde je preuzeo dužnost urednika gradske rubrike.

Široj javnosti poznat je i kao autor i voditelj emisije Istraga, koja se prikazivala na Novoj TV od 2005. do 2009. godine, i u kojoj se bavio istraživačkim temama, kriminalom i društvenim devijacijama.

