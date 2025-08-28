Poznati

NAŠ GRAD, NAŠI LJUDI: "Amadeus" bend proslavio dvostruki rođendan u svom Leskovcu (FOTO)

Душан Цакић

28. 08. 2025. u 23:55

POPULARNA muzička grupa "Amadeus" održala je večeras veliki koncert u okviru manifestacije "Roštiljijada" i to u svom rodnom gradu.

НАШ ГРАД, НАШИ ЉУДИ: Амадеус бенд прославио двоструки рођендан у свом Лесковцу (ФОТО)

Foto: Novosti

Koncert je počeli pesmom "Moja zemlja", a u toku večeri u njihovom rodnom Leskovcu, nizale su se numere "Lažu te", "Overen", "Nju ne zaboravljam", "Ljubav i hemija", "Kupi me" i druge.

- Ovde je sve počelo, još 1997. krenuli smo put estradne orbite, baš na "Roštiljijadi". Posle 28 godina karijere, koliko trajemo na sceni, za naš je ogromna čast, što nas naši sugrađani vole i podržavaju - istakao je pevač i frontmen "Amadeusa", Bojan Tasić Džaja za "Večernje novosti" i dodao:

- Juče, 27. avgusta bio je moj rođendan i mnogo sam se radovao dolasku u svoj grad, da ga baš i njega proslavim sa našim i mojom Leskovčanima. Jer to je naš grad i to su naši ljudi.

Nema sumnje da je Leskovac ponosan na "Amadeus", svih ovih godina, a njihovi sugrađani su uživali u tročasovnom spektaklu omiljenog i svog benda.

Foto: Фото: Новости

POGLEDAJ GALERIJU

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

NEOBJAŠNJEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - poštuju stari kalendar (FOTO/VIDEO)
Društvo

0 0

NEOBJAŠNjEN FENOMEN: Mnoštvo zmija dolazi u crkvu svake godine na Veliku gospojinu - "poštuju" stari kalendar (FOTO/VIDEO)

PRAVOSLAVNI vernici 28. avgusta slave Veliku gospojinu, a zanimljiv fenomen, koji nauka još nije objasnila, vezuje se za ovaj praznik na grčkom ostrvu Kefalonija. Doduše - ne za 28. avgust, već za 15. kada se Velika gospojina slavila po starom kalendaru. U to vreme, svake godine, u jednu crkvu dolazi veliki broj zmija, što je navelo maštovite lokalce da iskonstruišu brojne legende.

28. 08. 2025. u 11:02

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OSVOJITE AUTOMOBIL I MNOGE DRUGE VREDNE NAGRADE!

OSVOJITE AUTOMOBIL I MNOGE DRUGE VREDNE NAGRADE!