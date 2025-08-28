NAŠ GRAD, NAŠI LJUDI: "Amadeus" bend proslavio dvostruki rođendan u svom Leskovcu (FOTO)

POPULARNA muzička grupa "Amadeus" održala je večeras veliki koncert u okviru manifestacije "Roštiljijada" i to u svom rodnom gradu.

Foto: Novosti

Koncert je počeli pesmom "Moja zemlja", a u toku večeri u njihovom rodnom Leskovcu, nizale su se numere "Lažu te", "Overen", "Nju ne zaboravljam", "Ljubav i hemija", "Kupi me" i druge.

- Ovde je sve počelo, još 1997. krenuli smo put estradne orbite, baš na "Roštiljijadi". Posle 28 godina karijere, koliko trajemo na sceni, za naš je ogromna čast, što nas naši sugrađani vole i podržavaju - istakao je pevač i frontmen "Amadeusa", Bojan Tasić Džaja za "Večernje novosti" i dodao:

- Juče, 27. avgusta bio je moj rođendan i mnogo sam se radovao dolasku u svoj grad, da ga baš i njega proslavim sa našim i mojom Leskovčanima. Jer to je naš grad i to su naši ljudi.

Nema sumnje da je Leskovac ponosan na "Amadeus", svih ovih godina, a njihovi sugrađani su uživali u tročasovnom spektaklu omiljenog i svog benda.