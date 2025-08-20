PRUŽIĆU SVOJE ZNANJE I SRCE: Dragan Kojić Keba novi stalni član žirija "Zvezde Granda" (FOTO)
FOLK zvezda Dragan Kojić Keba od jeseni će biti stalni član žirija najgledanijeg muzičkog takmičenja "Zvezde Granda".
Keba nije nije krio sreću i zadovoljstvo što će od septembra biti deo najgledanijeg muzičkog takmičenja na Balkanu.
Kao "novi-stari" član žirija, Dragan donosi prepoznatljivu harizmu, bogato pevačko iskustvo i nepogrešiv osećaj za scenu, što će zasigurno doprineti još kvalitetnijem i dinamičnijem takmičenju.
- Svojski ću se truditi da dam i da prenesem svoje znanje i umeće kandidatima koji se budu takmičili. Postaviću se zaštitnički, odgovorno, profesionalno i roditeljski prema svom tom decom - rekao je Keba za "Večernje novosti".
Njegovo prisustvo u žiriju biće dodatni vetar u leđa mladim talentima, kojima će svojim savetima i podrškom pomoći da izgrade siguran put ka muzičkoj karijeri.
