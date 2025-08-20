PRUŽIĆU SVOJE ZNANJE I SRCE: Dragan Kojić Keba novi stalni član žirija "Zvezde Granda" (FOTO)

FOLK zvezda Dragan Kojić Keba od jeseni će biti stalni član žirija najgledanijeg muzičkog takmičenja "Zvezde Granda".

Foto: Zoran Kuzmanović Munja

Keba nije nije krio sreću i zadovoljstvo što će od septembra biti deo najgledanijeg muzičkog takmičenja na Balkanu. Foto: Zoran Kuzmanović Munja

Kao "novi-stari" član žirija, Dragan donosi prepoznatljivu harizmu, bogato pevačko iskustvo i nepogrešiv osećaj za scenu, što će zasigurno doprineti još kvalitetnijem i dinamičnijem takmičenju.

- Svojski ću se truditi da dam i da prenesem svoje znanje i umeće kandidatima koji se budu takmičili. Postaviću se zaštitnički, odgovorno, profesionalno i roditeljski prema svom tom decom - rekao je Keba za "Večernje novosti". Foto: Zoran Kuzmanović Munja

Njegovo prisustvo u žiriju biće dodatni vetar u leđa mladim talentima, kojima će svojim savetima i podrškom pomoći da izgrade siguran put ka muzičkoj karijeri.