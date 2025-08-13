PEVAČICA (39) UMRLA NAKON NASTUPA: Poznat uzrok smrti mlade umetnice

BRAZILSKA pevačica Luna Alves (39) doživela je srčani udar i preminula samo nekoliko sati nakon što je održala nastup u jednom baru u gradu Kujaba, u saveznoj državi Mato Groso, potvrdila je njena porodica.

Njen suprug, muzičar Guljerme Šreiner, ispričao je za brazilski portal G1 da je par te noći otišao na spavanje dobro raspoložen.

"Ležao sam u krevetu oko 1:40, ona je bila odlično. Gledali smo neke snimke i onda zaspali," rekao je.

"Oko 5:10 sam čuo da se ne oseća dobro i odmah pozvao hitnu pomoć. Doktor je ostao na vezi, davao mi uputstva dok ekipa nije stigla. Nažalost, ubrzo su je proglasili mrtvom."

Šreiner je dodao da tokom poslednjeg nastupa nije pokazivala nikakve znake slabosti.

Na društvenim mrežama se pojavio snimak na kojem Luna peva, dok je suprug prati na gitari. Po povratku kući, pre nego što je otišla na spavanje, snimila je minutni video u kojem se zahvalila publici.

Život van muzike

Luna je radila u poljoprivrednoj kompaniji, a pevanjem se počela baviti 2019. godine. Nastupala je dva do četiri puta nedeljno u lokalnim barovima i kulturnim prostorima.

Neizmerna tuga porodice

Iza sebe je ostavila supruga, s kojim je bila u braku tri i po godine, i dve ćerke iz prethodne veze, stare 9 i 19 godina.

