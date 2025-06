PEVAČICA ROŠIN MARFI 7. JUNA STIŽE U BEOGRAD: Elektro-pop pod vedrim nebom

Nekadašnja članica irsko-engleskog dua "Moloko", veoma popularnog širom sveta krajem prošlog i početkom ovog veka, Rošin Marfi, po raspadu benda, 2003, započela je solo karijeru a 2005. objavila debi album. Od tada popularnost ove Irkinje ne jenjava, a ostala je verna muzičkom žanru koji ju je sa bendom proslavio, mešavini elektro, dens, art i eksperimentalnog popa.

Nik Pate

Ova, po mnogima jedna od najautentičnijih muzičkih umetnica današnjice, na radost naše publike 7. juna održaće koncert u Beogradu, na otvorenom. Prema najavama organizatora, nastup će predstavljati spoj elektronike, art popa i vizuelnog performansa pod otvorenim nebom prestonice. Umetnica je poznata po nepredvidivim scenskim transformacijama i harizmi, tako da publiku očekuje potpuni doživljaj. Na repertoaru će se naći vanvremenski hitovi poput Sing it back, The time is now i Ramalama (Bang Bang), kao i pesme sa njenog aktuelnog albuma Hit Parade (2023), hvaljenog od strane kritike, koji je zabeležio veliki uspeh u Velikoj Britaniji i širom Evrope.