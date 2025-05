SVE PESME SU MOJE BOJE: Jedinstveno muzičko poglavlje Tee Tairović (FOTO/VIDEO)

FOLK zvezda Tea Tairović koja se nedavno zavetovala na večnu ljubav svom izabraniku Ivanu Vardaju, objavila je danas novi, četvrti po redu studijski album, pod nazivom „Aska“ sa devet novih pesama i spotova za svaku od njih.



Mlada muzička zvezda koja je sa prethodna tri albuma uspela da se pozicionira u sam vrh muzičke scene i da pravi solističke koncerte, i ovaj put kao autor potpisuje veći deo albuma, što je za nju bio izazov, ali i još veće zadovoljstvo.

Numere koje su se našle na muzičkom materijelu „Aska“ su: „Halo, ovde đavo“, „Majka kuka/Jug“, „Çok güzel“, „Aska“, „Ljubomorna“, „Ciganče“, „Ker finansijer“, „Da overim“ i „Vidimo se nekad“.

- Rekla sam nedavno da su ove pesme sve moje boje, u svakoj me ima, ali za svoju publiku sam uvek i zauvek ću imati samo jedno lice. Svi koji me prate znaju da ne volim mnogo da pričam, nikada to nisam radila... Ne mogu da kažem i garantujem šta me čeka, ali znam da sam u svakoj pesmi dala svoj maksimum i verujem da će moji ljudi to i osetiti. Uvek jesu... Uživajte, pevajte, plešite, volite se, zato i radim sve ovo – istakla je ponosno Tea za „Večernje novosti".

Pored diskografskog rada, Tea sprema i veliki koncert u subotu 10. maja u Zagrebačkoj areni, pripreme su već uveliko u toku, a kako nam je rekla, tamo će premijerno izvesti neke od njenih novih pesama.

- Publika u Hrvatskoj će prva imati priliku da premijerno uživo čuje nove pesme. Ovo je prvi put da spremam koncert bez tenzije. Za mene je vreme kako prolazi svaka godina mi je kao neki drugi život. Mislim da mogu da vratim vreme da bih više uživala - zaključila nam je muzička zvezda.

U nastavku, pogledajte i poslušajte šta je Tea, sve dala u svojoj "Aski".

Podsetimo, u svojoj dosašanjoj karijeri, pored novog muzičkog materijala, Tea je objavila tri albuma "Balkanija", "Balerina" i "Tea".