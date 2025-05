ALEKSANDAR ACA SOFRONIJEVIĆ U VELIKOM INTERVJUU ZA "NOVOSTI": Sebe sam gradio kroz uspone i padove (FOTO)

BILO je trenutaka kad sam morao da vežbam na harmonici umesto da budem sa drugovima ispred zgrade, ali su uglavnom razumeli moje obaveze, pa bismo sledeći put sve nadoknadili. Sebe sam gradio kroz uspone i padove, ali sam naučio i šta su prave vrednosti i da budem odgovoran.

Foto: Bojan Stevanović

Ovo u razgovoru za "Novosti" kaže Aleksandar Aca Sofronijević. Virtuoz na harmonici i aranžer, koji je sa svojim orkestrom udahnuo novi život narodnoj muzici, svirajući je na stari način, ali tako da zvuči moderno, ističe šta je sve morao da žrtvuje tokom odrastanja da bi se bavio muzikom i kako je to uticalo na njegov karakter i karijeru.

- Moji roditelji su veoma vredni ljudi. Naučili su me da je za uspeh potrebno mnogo rada i odricanja i da sa obe noge stojim na zemlji, ali i da me slava ne ponese jer ništa ne traje večno. Da poštujem svakog čoveka - i najbogatijeg i najsiromašnijeg. Zato danas imam prijatelje u svim sferama i iz srca sviram svakom čoveku želeći da mu poklonim bar deo svoje umetnosti. Foto: Dejan Milićević

*Gledamo vas četvrtkom na RTS u "Majstorima za dušu", kako ste došli na ideju da uradite takvu emisiju?

- Presudila je moja velika želja za očuvanjem bisera našeg narodnog melosa, da najlepše pesme vratimo na pijedestal muzičke scene. Poseban pečat emisiji dala su i gostovanja najvećih zvezda, koje su sa radošću prihvatile moj poziv. Imali smo prilike da čujemo kako su Ana Bekuta, Snežana Đurišić, Jelena Tomašević, Saša Matić, Aco Pejović, Nedeljko Bilkić, Slavko Banjac, Boris Režak i mnogi drugi na svoj način otpevali najveće hitove.

*Šta gledaoce očekuje u nastavku serijala?

- Biće i dalje fantastičnih gostiju, zanimljivih pesama koje publika nije dugo čula u izvođenju velikih zvezda, ali i u interpretaciji pevača mog orkestra. Trudimo se da te numere nastave da žive, ali i da mlađe generacije čuju i vide naše korene i šta je najlepša muzička tradicija.

*Pamtite li trenutak kada ste zavoleli harmoniku?

- Bilo je to u četvrtom razredu, kada sam prvi put pred publikom svirao na času muzičkog vaspitanja drugovima iz odeljenja, na nagovor učiteljice, u Osnovnoj školi "Dimitrije Tucović" u Kraljevu. Aplauz koji sam dobio ostao mi je urezan za sva vremena. Otvorio mi je buduće puteve da budem poznat i uspešan muzičar. Inače, prva pesma koju sam naučio da sviram bila je "Ajde Kato, ajde zlato". I danas, kada uzmem harmoniku u ruke, osećam da se pozitivne vibracije prenose na prostor u kom se nalazim, kao i na prisutne ljude. Volim da sviram i samo za sebe, jer tada tražim posebne note koje mi prijaju.

*Imali ste časove i kod Ljubiše Pavkovića?

- Klasično opismenjavanje bilo je u klasi profesora Aleksandra Petrovića. Ozbiljan muzičar i producent iz Kraljeva Paolo Madžarević mi je pokazao prve trilere, a tu su bili i Blažimir Đukić i Slavko Kojić. Borili smo se, ali sam bio svestan da moram da opravdam novac za časove koji su mi roditelji davali. Uspeo sam i znam da su oni danas ponosni. Moje finalno usavršavanje bilo je kod Ljubiše Pavkovića. Mnogo mi je značilo zato što sam pojedine filigranske detalje koje nisam mogao sam da dokučim, od Ljubiše naučio. Uputio me je u tajne koje su vrlo važne za način i lepotu sviranja.

*Ipak, šira javnost vas je upoznala u emisiji "Zvezde Granda - Narod pita"?

- Tada mi je Saša Popović dao nadimak Sofra. Pojavili smo se 2009. godine kao mladi orkestar koji svira uživo, ali smo svirali lepu narodnu muziku, po kojoj smo i danas poznati. Pokazao sam tada svoj potencijal, uradivši te pesme u neuobičajenom duhu, što se ljudima dopalo. Radio sam vredno i dobio priliku i za veće formate kao što je i emisija "Nikad nije kasno".

*Koje lekcije od iskusnih kolega posebno pamtite?

- To što sam naučio od njih značilo mi je mnogo u teškim trenucima. Najbitnije je da svim srcem volimo svoj posao, čak i onda kada bismo se okrenuli i otišli daleko od svega. Mnogo volim naš melos i čistu narodnu muziku. Znam da su to prave vrednosti i dokle god se toga držimo, to je naše oružje da sve prebrodimo. Tome su me naučili pevači sa velikim karijerama, zato njihove pesme i dan-danas traju.

*Ko je od njih ostavio najjači utisak na vas?

- To su bila druženja sa Predragom Živkovićem Tozovcem, sa Predragom Cunetom Gojkovićem, sa Šabanom Šaulićem. Nisam ni u najluđim snovima mislio da će mali talentovani dečak u budućnosti imati tu sreću i priliku da se druži i sarađuje sa muzičkim velikanima i doajenima. Svakako, najupečatljivija saradnja je sa Nedeljkom Bilkićem, čiji smo album uradili za sedam dana.

*Kako danas gledate uspeh?

- Naučio sam da cenim svoje i tuđe vreme, da se radujem malim stvarima koje mene, moju porodicu i saradnike čine srećnim. Okružen sam ljubavlju sa svih strana... Živim u skladnom braku, imam odličan odnos sa svojim kolegama i poštovanje publike. Srećan sam i ispunjen čovek. Foto: Bojan Stevanović

RECEPT ZA SREĆAN BRAK

POPULARNI harmonikaš i njegova supruga Kosana će 7. maja, proslaviti prvu godišnjicu braka. Na pitanje koji je njihov recept za srećan brak, Sofronijević kaže:

- Davati ljubav svakog dana. Uz to se podrazumeva poverenje, iskrenost i vera jedno u drugo. Za godišnjicu braka idemo na večeru u restoran, gde smo se i upoznali. Spremio sam i poklon za nju, ali to je iznenađenje.