DOČEKAJTE DAN ZALJUBLJENIH UZ GORANA KARANA U MTS DVORANI

KARTE U PRODAJI NA MTSDVORANA.RS I BLAGAJNI MTS DVORANE

Promo

Goran Karan vraća se u mts Dvoranu koncertom pod nazivom ”Najbolji dani”, zakazanim za 13. februar, uoči Dana zaljubljenih. Karan, koji tradicionalno, godinama unazad nastupa u kultnroj Dvorani, poziva publiku da provede nezaboravno veče u njegovom društvu i uz njegov Vagabundo bend:

”Svirat ćemo puno pesama koje ste vašim poljupcima oživeli i zagrljajima grejali, a učinit ćemo sve da se na koncertu dogodi i neka nova lepota pa da ova večer postane naša nova divna uspomena.”

Goran Karan je hrvatski i splitski pevač i kantautor, a njegove su izvedbe i pesme postale zvuk kojim smo ozvučavali naše najbliskije i najromantičnije trenutke. Od ”Lipa si lipa”, ”Vagabundo” i ”Ostani”, preko pesama kao što su ”Ružo moja bila”, ”Anđele”, ”Ne šalji lađe”, do mjuzikala ”Naša bila štorija” sa pesmama ”Manta me jubav" i "Štorija”, sve do najnovijih hitova poput "Dobro ti jutro ljubavi", ”Kuća naše pisme”, ”Dugo nisam bio mlad” i "Jedino što bih ponovo”, Goran je dobitnik mnogobrojnih najprestižnijih nagrada.

Pobede na festivalima, predstavljanje Hrvatske na "Eurosongu”, nagrade ”Porin”, kojima struka odaje priznanje, svake godine pune Goranove vitrine.

Pevačka i autorska saradnja sa Oliverom Dragojevićem, Kemalom Montenom, Doris Dragović, Arsenom Dedićem, Zdenkom Runjićem, Jakšom Fiamengom i drugim vrhunskim izvođačima i autorima, učinila je od Goranovih pesama emocionalno narodno blago.

”Ponesite srce i dođite sa nekim tko vam je blizak, ostalo ćemo zajedno”, dodaje Goran u najavi koncerta ”Najbolji dani”.

KUPOVINA KARATA NA MTSDVORANA.RS I BLAGAJNI MTS DVORANE