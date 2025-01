NAŽALOST mnogo priča sa kojima se susretnu domaći radni pevači ostanu neispričane, a sada je pevačica rešila da otkrije kakve situacije ih često zadese na nastupima.

Foto: Privatna arhiva

Uvek su zanimljivi tekstovi u kojima vidimo kako radni pevači na zakazanim svirkama zarađuju bakšiš, pozamašne sume novca, nailaze na više prijatne nego neprijatne situacije. Foto: Privatna arhiva

Nekoliko baš takvih situacija dogodilo se pevačici Branki desilo. O tome je i javno progovorila.

-Verovatno svi već pretpostavljaju da kada si deo nekog slavlja gde se ljudi vesele, da često možeš razna ponašanja i reakcije da vidiš i da se susretneš, no zaista od mnogih, najviše mi se izdvaja i nikada neću zaboraviti jeste situacija kada nas je 2023. godine pozvao jedan čovek da nas angažuje za svoje venčanje. Mi smo to odradili, bila je odlična svadba. No, 11 meseci kasnije, zove mene ponovo taj gospodin i kaže: "Da li ste slobodni da mi pevate na novoj svadbi?" Trebalo mi je nekoliko trenutaka da se saberem i bez razmišljanja sam prihvatila, jer me je zanimalo kako će to ispasti – navela je Branka Milošević Stojanović, pevačica benda "Hopa cupa" za "Večernje novosti", a muzička grupa često nastupa na privatnim veseljima. Foto: Privatna arhiva

No, kao što smo i rekli, ovo nije kraj nesvakidašnjim situacijama i događajima na koje muzičari često nailaze.

- Naš bend postoji od 2001. godine, ja sam u njemu od 2008. godine. Možete samo zamisliti šta sam sve ja doživela i kakve su se situacije dešavale na tim nastupima. Moram da istaknem i ovu proslavu, ako mogu tako reći. Naime, moj suprug Saša, inače šef benda, dobio je poziv od jedne gospođe koja je planirala svoj 50. rođendan. Nije bilo nikakvih ograničenja, uslovljavanja, pitanja, pristajala je na sve. Ništa nam nije ukazivalo da će se nešto dogoditi, već smo kao i obično otišli na mesto okupljanja, i kada smo stigli nije bilo nikakve gužve, postavljenih stolova, mnogo konbara. Sećam se da sam prišla konobaru i da sam ga pitala šta se ovde dešava, a on meni kao iz topa kaže, žena je sama sebi organizovala „proslavu“ pedesetog rođendna. I tako, mi smo pun program svirali samo jednoj ženi koja je slavila svoj rođendan. To zaista nikada u svom životu neću zaboraviti – zaključila nam je je Branka iz benda "Hopa cupa". Foto: Privatna arhiva

Kako kaže iako je njen bend pratio Stoju, Miroslava Ilića, njihova iskustva sa običnim ljudima ipak su im najdragocenija. No, poslušali su iskusnije kolege koji se na drugi način bave muzikom, pa su tako objavili i svoju novu pesmu „Đubre muško“.