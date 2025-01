PRVU PLOČU POSVETIO MAJCI: Pre 90 godina rođen Elvis Prisli

BIO je jedna od najvećih ikona 20. veka i zauvek će biti upamćen kao kralj rokenrola.

Foto Profimedia

Rođen na današnji dan pre 90 godina u skromnoj porodici, Elvis Prisli je rastao uz gospel muziku, koja je bila njegova prva inspiracija. Njegov uspon započeo je 1954. godine, kada je snimanjem pesme "That's All Right" u studiju "San Rekords" započeo revoluciju u muzičkoj industriji. Njegov energičan nastup, prodoran glas i specifičan stil kombinovali su elemente rokabilija, gospela i bluza, stvarajući zvuk koji je zauvek promenio muziku.

Elvis je postao senzacija krajem 1950-ih, a njegovi hitovi zauzimali su vrhove top-lista. Njegovi nastupi izazivali su euforiju i kontroverze zbog njegovog karakterističnog plesa i pokreta kukovima. Pored muzičke karijere, Prisli je glumio u više od 30 filmova, poput "Blue Hawaii", "Viva Las Vegas" i "Love Me Tender", čime je dodatno učvrstio svoj status zvezde.Sa više od milijardu prodatih ploča, ostaje jedan od najprodavanijih izvođača svih vremena. Njegov dom, Grejslend, u Memfisu, danas je mesto hodočašća za milione obožavalaca iz celog sveta.

Poznato je da je imao brata blizanca, Džesija Garona Prislija, koji je rođen mrtav. Elvis je ceo život nosio osećaj povezanosti sa bratom i verovao da je njegov život imao posebnu svrhu. Sa samo 10 godina, nastupio je na lokalnom takmičenju talenata u Tupelu, i osvojiodrugo mesto i nagradu od pet dolara.

Sa 11 godina, Elvis je od roditelja dobio gitaru umesto bicikla koji je tada želeo. Sa 18 godina snimio je prvu ploču kao poklon majci. Snimio je pesme "My Happiness" i "That's When Your Heartaches Begin", ne sanjajući da će mu to promeniti život.

Uprkos ogromnoj slavi, Elvis je 1958. godine pozvan u vojsku. Proveo je dve godine u službi u Nemačkoj, gde je upoznao svoju buduću suprugu Prisilu Bolije. Bio je veliki obožavalac karatea i posedovao je crni pojas. Često je svoje veštine demonstrirao tokom proba i snimanja.

Bio je poznat po velikodušnosti. Kupovao je automobile, kuće i druge poklone za prijatelje, porodicu i čak potpuno nepoznate ljude. Jednom je kupio kadilak ženi koju je sreo u auto-salonu.

Bio je ljubitelj životinja i držao je razne ljubimce, među kojima i majmuna Spajdera, kengura, psa Šancela, kao i pauna.

Njegova pesma "Blue Suede Shoes" je poslata u svemir na "Zlatnoj ploči" letelice "Vojadžer".

Obožavao je sendvič sa maslacem od kikirikija, bananama i slaninom. Ova kombinacija sada se zove "Elvisov sendvič".

Elvisovi čuveni scenski kostimi, sa ogrtačima i vezovima, inspirisani su strip junacima koje je voleo kao dete.

Poslednji put nastupio je 26. juna 1977. godine u Indijanapolisu, samo nekoliko nedelja pre smrti 16. avgusta.