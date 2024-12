MANJE JE UVEK VIŠE: Sergej Ćetković muzikom obeležio četvrt veka postojanja na sceni (FOTO)

KANTAUTOR Sergej Ćetković održao je sinoć, a održava večeras i sutra koncerte u Sava Centru povodom 25 godina karijere.

Foto: ATA images/A.A.

Da je već 25 godina Sergej vodeća muzička zvezda pokazala je sinoć prepuna dvorana Sava Centra, ali i poštovanje kolega svih žanrova, koji su iz prvih redova pratili koncert. Foto: ATA images/A.A.

Svojim prisutstvom Sergeja su podržali: Željko Joksimović, Saša Kovačević, Jelena Tomašević, Aleksandra Radović, Goca Tržan i brojne druge poznate ličnosti.

Koncert je otvoren pesmom "Dolazim", koja je naslovni singl sa Sergejevog novog albuma, a zatim su krenuli da se nižu hitovi "Neću da znam", "Nazovi me", "Kofer", "Kad bi htjela ti". Do kraja koncerta naš najveći muzički romantik izveo je "Pogledi u tami", ali pesmu "Ljubav" koju parovi najčešće biraju za prvi ples na venčanjima. Foto: ATA images/A.A.

Nakon prvog koncerta, Sergej je podelio utiske sa ekipom "Večernjih novosti", te je govorio o sebi, kao izvođaču, saradniku, ali i svojoj porodici. Foto: ATA images/A.A.

- Uvek sam se vodio onom "manje je više". Publika je uživala u vrhunskoj muzici i udobnom raspoloženju. Bila je i moja porodica u prvom redu. Bez njih to ne bi bilo to. Hvala i kolegama i prijateljima koji su me podržali povodom 25 godina karijere - istakao je Sergej i dodao, kako se ponaša kao saradnik i u muzičkoj komunikaciji sa saradnicima: Foto: ATA images/A.A.

- Zahtevan sam jer volim da sve bude kako treba. Ja sam prvo najveći kritičar samom sebi. Retko kritikujem jer su oko mene ljudi sa kojima sam na istim talasnim dužinama. Ćerkice su već bile mnogo puta i znaju kako izgleda biti sa mnom na bini - zaključio nam je kantautor.