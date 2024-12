PRINC HARI PROTIV MEDIJA: 4 dana davati iskaz u postupku protiv News Group Newspapers

PRINC Hari davaće iskaz četiri dana u sudu tokom suđenja protiv britanske medijske kompanije "News Group Newspapers" (NGN), koje počinje sledećeg meseca, saopštio je Visoki sud u Londonu.

Princ Hari tuži NGN zbog navodnih nezakonitih aktivnosti novinara i privatnih istražitelja koji su radili za njihove novine "The Sun" i ugašeni "News of the World" u periodu od 1996. do 2011. godine, preneo je Rojters.

Princov advokat prošlog meseca je obavestio sud da će suđenje početi u januaru, zajedno sa slučajem bivšeg zamenika lidera Laburističke stranke Toma Votsona.

Advokat NGN-a Entoni Hadson rekao je da će biti potrebno četiri dana da ispitaju princa o 30 članaka koji su, prema njegovim tvrdnjama, zasnovani na nezakonito pribavljenim informacijama.

Harijev advokat Dejvid Šerborn izjavio je da će njegov klijent "u potpunosti uživati" u četiri dana davanja iskaza protiv NGN-a, ali je napomenuo da bi, prema njegovom mišljenju, za davanje iskaza bilo dovoljno i dan i po.

Suđenje će biti fokusirano na specifične tvrdnje princa Harija i Tomasa Votsona, ali i na šire optužbe o nezakonitim radnjama novinara i urednika NGN-a.

Grupa NGN ranije je isplatila stotine miliona funti žrtvama hakovanja telefona i drugih nezakonitih radnji koje su se događale u "News of the World", ali nikada nije bilo suđenja u vezi s optužbama protiv tabloida "The Sun".

Pored suđenja protiv NGN, Hari zajedno sa pevačem Eltonom Džonom i još petoro ljudi tuži i "Associated Newspapers", izdavača "Daily Mail", zbog hakovanja telefona i drugih nezakonitih aktivnosti.

(Tanjug)

