TO JE ZA MENE BILO NAJEMOTIVNIJE: Ilda Šaulić o koncertu i ocu Šabanu

ILDA ŠAULIĆ održala je nedavno drugi solistički koncert u Beogradu gde je publiku razgalila emocijom i divnim pesama.

Foto: Nikola Skenderija

Pevačica kaže da je ovaj koncert za nju bio veliki izazov i da je sa saradnicima uspela u nameri da sve izvede onako kako je i zamislila. Foto: Nikola Skenderija

-Ono pre 6 godina je bilo divno i bajkovito, ovo sada je malo drugačiji prostor, ali izuzetno važan za mene i profesionalno i privatno. To je bilo pravo mesto za još jedan koncert u Beogradu, bilo je jako lepo i uspešno i ja sam zadovoljna sama sa sobom kako sam to iznela i kako je sve zvučalo – rekla je ona u emisiji „Zvezde Granda Specijal“ i otkrila da nastavlja koncertnu turneju:

-Bože zdravlja, idemo dalje sa lepim koncertima po Srbiji, sledeći će biti 5. decembra u Čačku u Kulturnom Centru. Stvarno se radujem, jer ću imati priliku po prvi put da nastupam u nekim gradovima, ali će i ljudi imati priliku da me čuju. Foto Goran Jovanović

Najemotivniji momenat te večeri bio je hologram njenog pokojnog oca Šabana Šaulića koji je rasplakao publiku, a ni sama Ilda ne krije da je bila na ivici suza.

-To je i za mene bio najemotivniji trenutak. Mnogi su me pitali šta će mi nedostajati na ovom koncertu, ja sam naravno rekla da je to prisutvo mog oca, ali sam se potrudila da on na neki način bude prisutan. To mi je bilo izuzetno važno, za mene je to bio haj-lajt te večeri, taj hologram i pesma „Ne plači dušo“. Utisak je bio pravi, ljudi su to prihvatili lepo i emotivno, a to je bila i moja želja – zaključila je ona.

(GRAND)