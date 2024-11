MORAM DA SMRŠAM I DA SE ZATEGNEM: Barbara Bobak otkrila kako se oseća u svoja četiri zida, pa priznala - "Osećam se raspalo"

BARBARA BOBAK uspela je da se probije u sam vrh estrade i postane jedna od najtraženijih pevačica, koju publika voli ne samo zbog njenog izvanrednog glasa, već i zbog njenog otvorenog i iskrenog stava.

Foto: Novosti

Pevačica ne krije da van kamera živi sasvim običnim životom i da su njena svakodnevna izdanja daleko drugačija od glamura koji je prisutan na sceni.

Foto: Veri Veroza

–U svoja četiri zida se osećam raspalo. Tada sam u trenerci pet broja većoj, u iscepanoj i isflekanoj majici, sa punđom na vrh glave. Ja ne izlazim iz kuće nikada. Gledam serije, družim se sa mojom najboljom drugaricom, bendom i porodicom – priznaje Bobakova za „Blic“ koja je otkrila i da li planira nešto da promeni na sebi:

–Planiram da se izoperišem od glave do pete. Šalim se. Ja za 10 godina mogu da sredim izgled. Od 1 do 10 sam 7 zadovoljna svojim izgledom. Moram da smršam i da se zategnem. Usta sam uradila skoro, sa tim sam zadovoljna, malo bih podigla još obrve.

Foto D. Cakić

Barbra je nedavno za Grand priznala da je na početku svoje karijere na Jutjubu objavljivala što više kaver verzija kako bi sakrila svoje učešće u „Zvezdama Granda“ za koje smatra da nije bilo dobro.

–Kod mene je sve to slučajno krenulo, jer prve kavere sam izbacila da bih pokrila svoj nastup u „Zvezdama Granda“ zato što sam bila jako loša. Onda sam razmišljala, kad neko ukuca Barbara Bobak na jutjubu, ako vidi to, niko me nigde neće zvati da radim. Onda sam snimila ne jedan kaver, nego deset, da to lepo mora da se skroluje dole – rekla je, pa dodala:

–Međutim, to je jako dobro prošlo, krenule su pesme, emisije koje su bile takvog tipa, kaver emisije. Gde god da sam nešto otpevala mnogo je dobro prošlo, i stvarno mi je bilo teško da se pronađem u tom nekom smislu da ljudi shvate kao pevača.

(GRAND)