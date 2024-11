MORAMO DA STISNEMO ZUBE I NASTAVIMO DALJE BEZ BORE: Članovi "Riblje čorbe" o smrti frontmena, prvom koncertu bez njega, novom pevaču i albumu

VEĆINA nas se još ne miri sa odlaskom legendarnog Bore Đorđevića, iako je od smrti rok velikana prošlo više od dva meseca.

Teško je generacijama ljudi koji su odrasli uz njegove pesme, porodici, a, možda, ponajteže njegovoj "Ribljoj čorbi", koju je sa Mišom Aleksićem, Vickom Milatovićem i Rajkom Kojićem osnovao 15. avgusta 1978. godine u beogradskoj kafani "Šumatovac".

Da li da nastave dalje bez Bore ili ne, i kako, pitanja su koja su gotovo svakodnevno sebi postavljali Vicko Milatović, Vidoja Božinović Džindžer, Nikola Zorić, Jovan Jeftić i Ivan Stanković. Svesni činjenice da bi Bora voleo da "Čorba" nastavi dalje i uprkos ogromnom bolu, članovi srpskih "Rolingstonsa" su prelomili - bend se neće raspasti, jer to duguju i Bori i publici. O dilemama, novom pevaču, albumu "Smrt i ljubav" za koji kažu da je Borin najličniji od formiranja benda i prvom koncertu bez njega prvi put govore za naš list. Sve odgovore je dala grupa "Riblja čorba" u celini, izuzev pitanja koja su bila upućena Joci i Ivketu lično. Na pitanje kako su se suočili sa Borinim odlaskom, kako se mire sa činjenicom da više nije tu i da li im ruka krene ka telefonu da ga pozovu ili mu pošalju poruku, "Riblja čorba" za "Novosti" odgovara:

- Još uvek se suočavamo sa tim. Nije nas napustio samo prijatelj, već mentor i brat. Jedan od najvećih i najuticajnijih pesnika i rok muzičara na prostorima bivše Jugoslavije.

Boru su svi voleli. Većina ljudi je kroz njegov rad, pesme i umetnost imala utisak da ga "poznaje u dušu". U tom smislu nismo bili sami u žalosti. Tu bol smo podelili sa svima.

Žalimo i dalje. To je nenadoknadiv gubitak za sve. Ne samo za porodicu, bend, prijatelje i poštovaoce "Čorbine" muzike već i za društvo u celini. Svakako da nedostaje njegov glas. Preko telefona takođe. Najviše njegova bistrina, oporost, pojava, oštar jezik i još oštriji um. Pogotovo sad, kada treba da stisnemo zube i nastavimo dalje.

Da li ste razmišljali da "Čorba" prestane sa radom ili da, ipak, nastavite dalje? Borina želja je bila, svestan činjenice da je teško bolestan, da za mikrofon stane Joca, koji godinama peva prateće vokale, a da "Čorba" nastavi dalje?

"Riblja čorba": Da. Kada nas je Bora napustio, pomislili smo da nam ostaje samo ćutanje.

Slutili smo šta bi on želeo, odlično smo se poznavali. Znali smo koliki je bio borac.

Ali tada, u naletu loših emocija, nismo razmišljali o tome. Kada je stigla na red ta njegova želja, sve se promenilo. U nama se raspalio žar koji je Bora "usadio" tokom godina. Znali smo da nema stajanja. Kada su krenule razne informacije da se šire i da se spekuliše, sabrali smo se i stali tome na put. Sada krećemo u ispunjavanje te njegove želje.

Strepite li, možda, kako će na Jocu da gleda publika, čiji je Bora bio, pre svega? Ima li Joca tremu? Kako je prihvatio ogromnu odgovornost?

"Riblja čorba": Joca je već godinama tu, voli i ceni našu publiku, a pošto Bora nije voleo taj izraz, nazvaćemo ih "ljudi koji nas slušaju".

Joca: Nadam se da će da gledaju na mene kao i ja na njih. Svi smo mi u istoj situaciji.

Pevanje će nam poslužiti kao kolektivna terapija. Pričam ja dosta, možda i previše. Nemam tremu, nikada je nisam imao. Ja sam samo lik koji voli da peva i voli muziku, a svestan sam odgovornosti prema ljubiteljima benda. Trudiću se da kao što sam naučio pored Bokija sve ove godine, ostanem svoj, da ne glumim ludilo i podelim sa ljudima svoju emociju i energiju koju je baš Bora negovao u meni svih ovih godina dok sam slagao glasove sa njim. Daću celog sebe tim ljudima i, nadam se, preneti energiju "Riblje čorbe" na dosledan i dostojanstven način. Veliki deo energije koju je on nosio zauvek će ostati u nama. Ona me je i oformila u osobu i muzičara koji sam danas.

"Čorba" je jedan od bendova sa najviše svirki. Planirate li da tako i nastavite?

"Riblja čorba": Što se svirki tiče, ne možemo ništa konkretno da kažemo. "Čorba" će nastaviti da se čuje. U to smo se uverili kada smo 1. novembra čuli Džindžerovu gitaru koja je bila kao injekcija adrenalina, Vickov bubanj koji je tukao u ritmu srca našeg benda, a sve ostalo je samo leglo na svoje mesto kada su krenule melodije, harmonije i energija koja nam je prosto ušla u krv posle svih ovih godina.

Prvi nastup "Riblje čorbe" bez Bore je održan u njegovom rodnom Čačku, 1. novembra, na njegov rođendan. Koliko je bilo teško izaći pred publiku, svesni činjenice da na bini nema Bore majstora, kako mu je skandirala?

"Riblja čorba": Nastup je bio emotivan, težak, buran, dostojanstven, pun tuge, ali i radosti, bez patetike. Bora bi bio ponosan na nas, kao i na sve ljude koji su se okupili da mu odaju počast. Voleli bismo da manifestacija "Dan Bore Đorđevića" postane tradicionalna i to baš u njegovom rodnom Čačku.

Tog dana je trebalo da bude objavljen 21. studijski album "Riblje čorbe", pod nazivom "Ljubav i smrt", koji više od dve godine čeka izdavača?

"Riblja čorba": Ta informacija se pojavila na društvenim mrežama i u medijima. Više puta smo to demantovali. Datum nikada nije objavljen, ni definisan. Album je, kao što je i Bora govorio, spreman i čeka svog izdavača. "Ljubav i smrt" će doći do naših poštovalaca. Dužni smo to i njima i Bori.

Na tom albumu, osim Bore, i drugi članovi imaju svoje pesme. Kako su one nastale i da li je, na to kako zvuče, poslednju reč imao Bora?

"Riblja čorba": Album smo počeli da snimamo u vreme pandemije virusa korona. Muzika je nastala kod Nidže u studiju, a proces stvaranja je bio vrlo prirodan, spontan i intiman. To nam je prijalo. U studiju smo bili mi i naša muzika. Snimanje nam je pomoglo da prođemo kroz tu užasnu pandemiju koja je odnela našeg Mišu Aleksića. Na novom albumu naći će se, sada već poznata, Mišina pesma "Dve gitare". Iako će se album zvati "Ljubav i smrt", znajte da ljubav pobeđuje. Tako je Boki govorio. Što se samih tekstova tiče, oni su kao i uvek. Bora je tu neprikosnoven. Ovaj album je verovatno i njegov najličniji od nastanka "Riblje čorbe".

Da li ste razmišljali da organizujete veliki koncert Bori u čast, sa gostima koji bi pevali "Čorbine" hitove?

"Riblja čorba": Nekako se podrazumeva da to mora da se desi. Sigurni smo da će se kolege odazvati kada dođe vreme. Rano je da možemo da damo neke konkretne informacije, ali razmišljamo da to bude neki bitan datum za Boru i grupu "Riblja čorba".

Nekoliko sati pre premijere otkazana je projekcija dokumentarnog filma "Riblja čorba - Pesme bez kojih se ne može", na "Dokenritam" festivalu u Beogradu. Obrazloženje je bilo da se sa tim ne slažu bend, Borina udovica i sin. Da li ste mislili da je to rasprodaja bola? Autori dokumentarca su vam dostavili kopiju filma, kao i kopije Borine i Mišine saglasnosti. Kakav je film? Da li će ga videti i šira javnost?

"Riblja čorba": Niko od članova Borine porodice i članova benda nije bio pozvan ni obavešten o projekciji. Kada smo za to saznali, tražene su saglasnosti. Pogledali smo film. U ovom trenutku to je osetljiva tema. U kontaktu smo sa autorima i nadamo se da će se stvar rešiti uskoro.

Takođe je otkazan i koncert "Bori u čast" u jednom prestoničkom klubu, na kom je trebalo da se prikuplja novac za podizanje spomenika Bori Čorbi na Tašmajdanu. To je tada nekima na društvenim mrežama zaličilo na situaciju sa Balaševićem, gde se o njegovom nasleđu pita isključivo udovica Olivera. Naročito što je istovremeno reklamirana premijera mjuzikla "Pogledaj dom svoj, anđele", za koji javnost nije ni znala da je i Bora bio uključen...

"Riblja čorba": Želeli bismo da izrazimo našu zahvalnost organizatorima na njihovoj iskrenoj nameri da odaju počast Bori. Međutim, smatramo da način na koji bi se taj događaj realizovao nije u potpunosti u skladu sa vrednostima i principima koje je Bora zastupao tokom svog života. Predložili smo organizatorima da se koncert održi bez prodaje karata i prikupljanja novca na ovaj način, jer smatramo da to nije prikladno za veličinu i značaj ličnosti kakva je Bora Đorđević. Ideja o postavljanju spomenika je plemenita i zaslužuje posebnju pažnju. Smatramo, ipak, da je za poduhvat te veličine potrebno uključivanje šire zajednice, ali i državnih organa koji prepoznaju značaj Bore Đorđevića za kulturnu baštinu Srbije i Balkana, i time se na odgovarajući način pobrinuli za ovaj vredan čin. Kada je u pitanju mjuzikl "Pogledaj dom svoj, anđele", Bora je bio u kontaktu sa režiserom, produkcijom i učestvovao je u kreiranju predstave.

Bora svakako zaslužuje spomenik jer je bio rok velikan, a nedavno ste u Petoj beogradskoj gimnaziji, koju je i on pohađao, prisustvovali otkrivanju njegovih murala i platoa koji su inicirali đaci te škole. Kakve su vam emocije bile u tim trenucima?

"Riblja čorba": Videlo se da su đaci i nastavnici Pete beogradske gimnazije učinili to iskreno i srcem. Bilo je divno slušati tu muziku i stihove baš sa njima. Sve generacije znaju ko je Bora Čorba, ali lepo je što će učenike mural podsećati na njegov lik i delo.

Sigurni smo da će i generacijama koje dolaze otvoriti put prema rokenrolu, muzici i buntu. Voleli bismo da nam ponovo iz Pete gimnazije izađe neki novi velikan rok scene.

Kako reaguje običan narod koji vas prepozna na ulici i kaže vam da mu je "Čorba" omiljeni bend?

"Riblja čorba": U početku su to bili setni pogledi, razumevanje, empatija i tuga. Sada su to komentari u maniru "Šta radite dalje? Pa morate da izdate taj album više, morate da nastavite da svirate te pesme".

Kolika je odgovornost bila na Ivanu da stane na mesto Miše Aleksića i da li je, u tom smislu, imao neki savet za Jocu Zmaja?

"Riblja čorba": Ono što je bilo veoma bitno je prethodno stečeno iskustvo kroz dugogodišnju saradnju i drugovanje sa "Ribljom čorbom". Dosta mu je pomoglo da se adaptira celoj situaciji.

Ivan: Izazov je bio stati na Mišinu poziciju i nastaviti na adekvatnom nivou u ulozi bas-gitariste. Odgovornost je bila izuzetno velika u tom momentu, ali je i dalje prisutna i traje. Joca je dečko sa velikim iskustvom, svestan je zadatka koji je pred njim. Svakako da smo razmenjivali mišljenja, ali nekih posebnih saveta nije bilo.

"Riblja čorba": Verujemo u Jocu i njegove mogućnosti.