MISLIO SAM DA SE ŠALI SA MNOM: Peđa Jovanović nikada nije želeo da se bavi pevanjem, a na nagovor ovog kolege je počeo

PEĐA JOVANOVIĆ sada gradi uspešnu karijeru u muzici, iako na samom početku nije ni pomišljao da će se baviti pevanjem.

Na samom početku, njegova strast bila je sviranje klavijature, a Peđa je otkrio da je Bojan iz „Lexington“ benda prvi otkrio njegov talenat, koji ga je odveo u sasvim novom pravcu.

-Ja se nisam uopšte ni bavio pevanjem, svirao sam klavijaturu. Imao sam svoj studio gde smo moj brat Nenad i ja pisali pesme za naše kolege. U „Leksington“ bendu sam svirao pet godina, a onda sam na nagovor Bokija iz benda, brata i nekih prijatelja počeo da pevam. Pitali su me kao „Što ne pevaš, imaš lepu boju“. Svi su to čuli, sem mene, jedino ja nisam bio siguran, mislio sam da me lože i zezaju – ispričao je on za Grand.

Peđa je otkrio kako je ipak odlučio da pokuša da se bavi pevanjem tokom perioda kada je počela korona.

Upravo tada je shvatio da pevanje može biti njegov put i nakon toga, trud i posvećenost doneli su mu veliki uspeh.

-Vremenom sam dobio samopouzdanje, počeo sam da snimam, bila je korona koja je nažalost mnogima donela nesreću, a meni sreću. Ispunjavao sam ljudima želje, snimao sam se svaki dan za Instagram i to je samo eksplodiralo – rekao je on.

Jovanović je napisao i otpevao mnoge hitove, a sada je govorio o tome da li to može odmah da prepozna.

-Nikad se ne zna šta će biti hit. Treba se truditi da se snima što kvalitetnije i što bolje. Ja volim za svaku pesmu da snimim i super spot, za sada mi super ide – zaključio je pevač.

