NAJBOLJI VOKAL KOJI SE POJAVIO U POSLEDNJIH 20 GODINA: Princ od Vranje oduševljen „Zvezdom Granda“

IAKO je upamćen po zapaženom učešću na Pesmi za Evroviziju, Stefan Zdravković poznatiji kao Princ od Vranje priznao je da je pomno pratio prošlu sezonu muzičkog takmičenja „Zvezde Granda“ i to zbog jedne osobe.

Pevač je u razgovoru za Grand izneo svoj sud i o pobednici takmičenja Šejli Zonić, ispričao je zbog čega je pred samo potpisivanje ugovora odustao od strane karijere, a otkrio je i koji neobični afrodizijak gotovo svakodnevno koristi i zašto.

-Uh, kad imam samsu umešano s beli luk i s kiselo mleko, to ume da me digne dosta. Vranjanski afrodizijak – otkrio je Princ od Vranje na narečju grada iz kojeg dolazi, a na konkretno pitanje kakvi su efekti ovog specijaliteta na kompletno podizanje organizma, rekao je:

-Što se mene tiče deluje (osmeh). Sad taj malo beli lukac, posle ako ubiram snajku, ako ostane nakon toga, znali prava je.

Pevač je objasnio i zbog čega je ovaj specijalitet i njegov aromatični sastojak veoma važan u njegovoj ishrani.

-Šalim se za taj beli luk, ali generalno milsim da bi mi bilo bitno da moja cura voli da jede luk – naglasio je Princ.

Podeljena su mišljenja o tome da ljubav ide preko stomaka, a Princ od Vranje ima svoje mišljenje o ovoj temi.

-Potičem iz porodice gde su svi spremali i kuvali. I moja majka, i pokojna nana i nekako sam rastao u porodici gde je žena u kuhinji, ali i muškarac. Mislim da je balans neophodan, ne volim cure koje ne rade ništa po kući. Ravnoteža je potrebna, ali da spremaju i muškarac i žena, uvek je sve lepše u paru – objasnio je pevač.

Iako su na mrežama izašle zajedničke fotografije sa pobednicom „Zvezda Granda“ Šejlom Zonić, on nije želeo da potvrdi da li su njih dvoje snimili duetsku pesmu.

-Imam jedan muško-ženski duet koji će biti objavljen krajem novembra ili početkom decembra. Videćemo ko je u pitanju. To mi je jedna od omiljenih pesama do sada i nisam imao takvu baladu na „autorskom“ repertoaru. To je projekat kojem se radujem, snimljen je i spot i čekamo konačan datum da sve objavimo i podelimo tu prelepu pesmu sa publikom – ispričao je pevač.

Princ od Vranje je priznao i da je pratio „Zvezde Granda“, istin ane svaku epizodu, a sada je otkrio i da je bio zainteresovan za određene emisije najvećeg regionalnog muizičkog takmičenja.

-Pratio sam delimičlno jer je jedan moj prijatelj iz Zenice učestvovao. Tačnije podržavao sam Dina Suljića, jer mislim da je pre svega fenomenalan momak i retko skromno biće na estradi. Dino, nastavi da kidaš, želim ti svu sreću! A što se tiče Šejle, ona je fenomenalan vokal. Mislim da je ona jedan od najboljih ženskih vokala koji su se pojavili unazad 15-20 godina sa svim sigurno. Svaki žanr koji peva to radi kao da se rodila sa tim žanrom, i od strane i od domaće muzike, sve što joj padne na pamet – otkrio je Princ.

I sam Princ od Vranje odlično pliva u različitim muzičkim žanrovima, što je jedna od njegovih karakteristika.

-Ne volim da robujem kalupima. Mislim da svaki pevač koji je i umetnik i konji ne gleda muzku samo kroz biznis treba da bude otvoren i da se izrazi kroz više žanrova. Ako pogledamo, ni Zdravko Čoilić ni Dino Merlin nisu bežali od muzičkog izleta u neki drugi žanr, što i treba da odlikuje neke velike pevače – dodoa je on.

Pevač je otvorio dušu i otkrio da je imao ponudu za inostranu karijeru, ali je u poslednjem trenutku odustao od toga.

-Imao sam ponudu pre 3-4 godine da se lociram u Sofiji i bio na korak od strane karijere sa muzičkom kućom „Virginia Records“, ali je ugovor bio praktično robija tako da sam odustao od toga. Tada je trebalo da sa producentima iz Južne Koreje, Holandije i Švedske pravim muziku na engleskom jeziku. Ali sudbin ai Bog su nešto drugo odlučili – priznao je pevač.

Princ od Vranja oduševio je javnost kada se pre dve godine pojavio na „Pesmi za Evroviziju“ a sada je otkrio i da li će učestvovati u toj famoznoj trci za evropsku scenu.

-Prijavili smo se, ali je mnogo rano pričati o tome. Meni je želja da predstavljam Srbiju na Evroviziji. Vidim se na toj sceni i milsim da bih imao zapažen nastup, ali sve je to stvar trenutka. Kada se desi sam nastup, kad ljudi gledaju i povežu sa pesmom, tek onda može da se govori o tome ko će imati najveće šanse. U ostalom, kao što znamo tako je bilo i sa Konstraktom – ispričao je Princ od Vranje.

Iako je veliki fan Evrovizije, otkrio je i da li je imao prilike da sarađuje sa Marijom Šerifović.

-Na žalost nisam imao prilike za tim, ali sam veliki fan i bilo bi mi zadovoljstvo da na bilo kakav način sarađujem s njom – naglasio je Princ za Grand.

Pevač je otkrio i da uvek ima velike planove, te je stoga potrebno da mu se neprestano drže palčevi.

-Jedina stvar koju želim da radim u životu je muzika i ne planiram da mi karijera traje godinu.dve. Planiram prosto da umrem pevajući, što se kaže, i da me ljudi pamte po tome. To je moja želja a šta će se dešavati Bog slatki zna – dodao je on.

On je na kraju razgovora odlučio da li bi mogao na otpeva odu belom luku, namirnici koju je veoma nahvalio, što bi moglo obiti dobitna kombinacija.

-Ima Šojić onu pesmu „Beli lukac i ljuta paprika“ u „Beloj lađi“. Mislim da bi bio spektakl da neko izađe na Evroviziju, da se obuče kao beli luk i svira rok gitaru. To bi bilo smešno, na kraju krajeva. Ali vreme je takvo da što bizarnije stvari čovek uradi, privuče više pažnje. Jer, toliko je mnogo stvari nabacano na tržište odjednom da ljudi ne znaju gde će i šta će. A relano, beli lukac koriste i kao antibiotik, i kao jelo, u sve se meša – zaključio je Princ od Vranje.

