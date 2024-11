LEPOTA NIJE ZA MUŠKARCE: Haris DŽinović otkrio kako vaspitava sina

HARIS DžINOVIĆ posle razvoda od kreatorke Meline Džinović radi punom parom.

Foto: Novosti

Tokom leta održao je mnogo solističkih nastupa širom regiona, a tradicionalno će 24. decembra u Sava Centru održati veliki koncert.

Na ovu temu, ali i broje druge, folk pevač govorio je u razgovoru za Kurir. Na samom početku, dotakli smo se spektakla koji Haris priprema za beogradsku publiku i upitali ga da li se raduje koncertu u srpskoj prestonici.

Naravno da se radujem! Sava Centar je kultna dvorana za mene i ja radim tradicionalne koncerte već dugi niz godina tamo. To je događaj koji je baš poseban za mene u okviru moje karijere.

Vaša deca, ćerka Đina i sin Kan, ponekad dođu na vaše koncerte, da li ih možemo očekivati da se nađu u publici u Beogradu?

To ne znam. Oni imaju po dvadeset godina, pa ako im se dolazi - izvolite, a ako ne ...

Foto: Shooting like Pablo Jesu li deca pokazala interesovanje za vašu muziku, slušaju li vaše pesme, s obzirom na to da ste miljenik svih generacija?

Možda vole neku svoju muziku, možda im je moja muzika dosadna. Otkud ja znam. Nisu mi pokazali preveliko raspoloženje za moju muziku, a sa druge strane, oni imaju pravo na svoje opredeljenje. Prema tome, zašto ih kočiti u tome?

Vrstan ste kulinar. Da li Đina i Kan vole kad im spremite hranu u kući ili ipak više vole da jedu u restoranu?

Voleli su da jedu moju hranu, ali sad kako su odrasili nije im samo interesantna hrana već i društvo, pa zbog toga češće idu u restoran.

Prilaze li vam dame češće sada kad ste razvedeni?

Uf... Malo sam se iznenadio! Žene vole moju muziku. Ne znam da li je to razlog ili neki drugi, to treba njih pitati. Da vole moju muziku, to znam.

Traži li vam sin Kan neke savete?

Pita me za savete i sluša naravno. Neverovatno je poslušan. Ima on neki svoj pravac koji ja podržavam, tako da, zaista što se njega tiče nemam reči.

Nedavno ste rekli da ste sinu govorili da devojkama prilazi u sred bela dana. Na šta ste tačno mislili.

Ne, nego sam mu rekao da ako hoće da ima neku ribu, da je izmuva, to mora da radi tokom dana, da bi je pripremio za noć. Noću se ne love ribe, teško.

S obzirom na to da više niste u braku, da li ste emotivno dostupni?

Foto: Novosti

Ja sam bio uvek dostupan, samo ne znam da li su moje odluke dostupne. Šta je to što sam ja odlučio u životu po pitanju žena? Hoću li ponovo sa njima ili neću? Hoću li ostati sam ili ću biti opet sa nekom ženom, to ne znam.

Od čega zavisi to da li ćete biti u emotivnom odnosu s nekom ženom?

Zavisi od mog raspoloženja, od mojih stavova, nekih mojih razmišljanja. Život je nepredvidiv, pa niko ne može da zna šta će se dešavati.

Kakva to dama može vas da obori sa nogu?

Teško da me „obara sa nogu", ali mogu da odam priznanje za lepotu. Lepota je predodrđena za ženu, nije za muškarce. Mogu da pohvalim i uvek sam hvalio... Dok sam bio u braku hvalio sam lepe žene. Božija privilegija je biti lep, nije to baš tako lako.

