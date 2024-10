"JOŠ ME TE SLIKE PROGANJAJU" Đorđe David o udesu u Makedoniji - "Plašim se da mi se ne vrati na dete"

ROKER Đorđe David progovorio je o saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Makedoniji, a u kojoj je život izgubila jedna žena.

David je nekoliko puta naglasio koliko mu je teško zbog situacije u kojoj se našao i okolnosti koje u tom trenutku nije mogao da izbegne.

- Apsolutno sam drugačiji od te nesreće. Strahovito vodim računa kako i kada se krećem automobilom. Bila je jeziva magla te noći. Devojka je atumobilom ušla u suprotnu traku auto-puta. Doživela je direktan sudar, a ja sam naleteo na postojeće stanje. Magla je bila velika, a ja sam vozio nekih 117 na sat, na praznom auto-putu i sa minimalnom vidljivošći. Oduzeo sam gas čim sam ušao u tu zavesu, upalio sam daleka svetla, i to je to... Proganjaju me te slike danas. Hiljadu slika kroz glavu mi je prošlo. Najpre jasna slika moje žene, moje ćerke, pa prvi poljubac, ja prvi put na sceni. Plašim se samo da mi se ne vrati da dete - priča Đorđe, pa iznosi više detalja vezanih za kobnu noć.

- Nisam osećao ništa, čak ni hladnoću. Razvalio sam vrata jer se moja kabina okrenula i tako izašao. Auto me je u toj priči zaštitio. Ramenom sam otkinuo vrata i popeo se uzbrdo. Bila je tu neka žena koja je viknula: "Ti si sav krvav!" Kada sam se pogledao bila je to posekotina, kost mi se lepo videla - rekao je Đorđe David u podkastu "Oslobođenje".

Naleteo na ženu sa automobilom

Podsetimo, Đorđe David učestovao je u saobraćajnoj nezgodi u noći između 20. i 21. januara u Severnoj Makedoniji.

Đorđe David je usmrtio ženu tokom saobraćajne neseće koja se dogodila na autoputu u Makedoniji.

- Sve se desilo na Svetog Jovana, a ljudi su mi govorili da ne pamte takvu vejavicu i sneg. Moram da kažem da je deo puta ispred granice slabo obeležen, a mrak je bio gust u kombinaciji s maglom - prisetio se David kobne noći.

- Sada znam šta znači jedna sekunda... Meni je ta jedna promenila hemiju u glavi. U toj sekundi se "ukucalo" sve ono što sam i kako sam u životu radio. Ovo mi je prva saobraćajna nesreća... Naleteo sam na sudar i nisam mogao da izbegnem sklop nesrećnih okolnosti. Samo sam hteo da zaobiđem osobu u kaputu, ali to nisam uspeo.

