NJENO MIŠLJENJE IZNENADIĆE SVE: Vesna Đogani oplela po mlađim kolegama

VESNA ĐOGANI sinoć se pojavila na promociji albuma Igora Panića Nućija i tom prilikom govorila o raznim temama.

Foto: Novosti

Iako se u javnosti uvek pojavljuje u pratnji supruga Đoleta, ovoga puta došla je sa sinom Adrianom kojeg tinejdžerke obasipaju komentarima svaki put kada ona podeli zajednički snimak na društvenim mrežama.

–Tako je, došla sam sa sinom, mi svi kući obožavamo Nućija, ali ja najviše. Moja zamena za bol su slatkiši. On mi ima tako dobar vajb da mogu uvek da zaigram. Ovo je album godine, obeležiće ovu godinu – rekla je Vesna.

Foto: Novosti

Đoganijeva je zatim prokomentarisala to što mnogi pevači ističu da mlađe kolege nemaju poštovanja.

–Oni generalno nemaju poštovanja, ali to je globalno jer je takva generacija. Prosto kad se pomirite sa njim gledate ono što je kvalitetno u svoj toj priči. Oni gledaju od perioda kad su se rodili i pojavili, ali gledam i moj sin, cela ta generacija svi su takvi i vode se onom “ma šta ti znaš, ja znam bolje“ – kaže ona, a onda otkriva da li joj se mlađe kolege javljaju na aerodromu:

–Neće niko da se javi, ja sam primetila da oni verovatno imaju strahopoštovanje i neki momenat da se stide i naprave facu da ne vide nikoga. Kada se javiš i kreneš u priču oni se opuste i onda shvatiš da si ti njima idol, da te obožavaju, gledaju i prate.

Foto: Novosti

Pevačica je jednom prilikom izjavila da joj Desingerica nije kolega, ali i nakon toga oni imaju odličan odnos te su se na događaju i javili jedno drugom.

–Pozdravila sam se sa Desingericom, ja ga volim, cenim i poštujem, on radi posao i pravi performans i ludilo. Mi smo ga zvali za jednu numeru koja treba da izađe to je poslednja deveta numera sa našeg albuma. On je kulturan i fin dečko i rekao je, ja radim neki drugi koncert i druge stvari, trenutno nije momenat, neki drugi put. Svi ga kući cenimo, poštujemo, slušamo i gotivimo, sve mi je super. Ako se desi saradnja, što da ne – ispričala je Vesna.

Foto: Novosti

Vesna i Đole nedavno su otkrili da im se Milica Pavlović nije javila na aerodromu, ali nakon toga se nisu sreli.

–Nismo se sreli, a tada kada smo se sreli što je Đoletu zasmetalo je to što je ušla i pravila se važna, nikome nije rekla ni dobar dan, ni doviđenja, ništa, ali kapiram da će se možda promeniti, a možda i neće. To je stara priča -rekla je ona.

(BLIC)