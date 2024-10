IMAM STILISTU, PONESTAJE MI IDEJA: Ceca otkrila da je u problemu da izabere stajlinge - "Sve je teže i teže"

SVETLANA CECA RAŽNATOVIĆ danas se pojavila na snimanju muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" čiji je član stručnog žirija.

Foto: Miroslav Mišić/Travel4Fun agencija

Kao i uvek, Ceca je blistala, a otkrila je odakle crpi ideje za stajlinge.

- Imam stilistu, imam i iskustva. Sve je teže i teže, više ne znam šta da izmislim za "Zvezde Granda", "Ceca šou", koncerte, privatna dešavanja... Treba uvek da smislim nešto, a da se ne ponavljam - rekla nam je kroz smeh pevačica.

Ceca je svim srcem bila uz svoju takmičarku Šejlu Zonić koja je odnela pobedu prošle sezone u "Zvezdama Granda", a sada je otkrila kako joj se sviđa numera koju je mlada pevačica snimila sa Draganom Kojićem Kebom.

- Šejla se konsultovala sa mnom za pesmu, čula sam prva. Ona je autor i teksta i melodije, sviđa mi se pesma. Videli ste tokom cele prethodne sezone da je ona vanserijski talenat.

Smršala sam 8,5 kilograma za mesec dana

Ceca Ražnatović, nedavno je otkrila kako je liniju dovela do perfekcije.

- Jesam dovela svoju liniju onako do perfekcije, ali bez ikakvih rigoroznih dijeta, bez ovih što se bodu, ozempika, čuda, to je sad jako popularno i jako opasno, nezdravo i direktno utiče na štitnu žlezdu i na pankreas. S tim se ne treba igrati. Jer taj lek u stvari koriste dijabetičari. Nije ni bitno. Ja sam jednostavno odlučila da posle sedam ne jedem ništa i samo da konzumiram vodu. I jednom prilikom sam rekla i ponekad neko pivce. I onda su me pitali kako pijem pivo kad to goji. Ja kažem, mene ne goji, mene pivo voli, ali zaista to je.

(BLIC)

