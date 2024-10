NIJE EFEKTNO SVE ŠTO JE SKUPO: Katarina Živković otkrila kako se neguje - „Nekom se to dopada, nekom ne“

KATARINA ŽIVKOVIĆ nedavno je postala mama, a sada otkriva da ćete uvek biti u žiži interesovanja jedino ako ste ispunjena i zadovoljna osoba.

Foto: Nikola Glišić By Gliša

Katarina kaže da ne postoji neki univerzalan trik kako biti i ostati u trendu, već da svako mora iz sebe da izvuče neki svoj adut!

– Meni je najvažnije da, kada se pogledam u ogledalo, sama sebi budem lepa i u trendu, pa ću samim tim i pred drugima pre ostaviti takav utisak. Kada sam ispunjena i zadovoljna sobom, tako delujem i na okolinu! – poverava nam Kaća na temu trenda.

Foto: Zoran Jovanović Mačak

GARDEROBA

Kaća obično sama bira garderbu, ali isto tako ume i da se posavetuje sa stručnjacima oko neke odevne kombinacije za scenu!

– Uglavnom volim sama da iskombinujem nešto u čemu se, pre svega, osećam komotno. Nastojim da budem autentična i uglavnom nosim haljine i kompletiće-ističe.

Kad god stigne, kaže, prelista neki modni časopis!

– Pokušala sam da sašijem neke haljine koje sam videla u časopisima, ali se u nekoliko navrata ispostavilo da to meni ne stoji dobro ili da u tome, naprosto, to nisam ja, ne osećam se prijatno. Premda, kad god imam vremena, pogledam u modnim časopisima šta se dešava u svetu mode, šta je sve u trendu, ali stvarno nisam u fazonu da sve to po svaku cenu pratim-kaže pevačica.

Foto: Privatna arhiva

Katarina razdvaja scensku od privatne garderobe, ali sve češće mora da bude ful sređena kud god da krene, jer je neminovno svuda prepoznaju!

– U toj nekoj dnevnoj varijanti stvarno volim da nosim trenerku, jer se u njoj osećam najkomotnije, a retko sam u prilici da se krećem tako opušteno– kaže Katarina.

Foto: Privatna arhiva

Što se tiče svetskih modnih uzora, priznaje da ih nema, iako voli da pogleda šta ko nosi i kako se ponaša na sceni i kod nas i u svetu.

– Iskreno, trudim se da budem jedinstvena, da ne kopiram nikoga. Mislim da je publiku smorilo imitiranje i u pevanju i u odevanju, da su ljudi željni nečeg novog. Zato se i trudim da budem prirodna, onakva kakva jesam. Normalno je da se to nekom dopada, a nekome ne dopada – ali to sam ja-ističe Kaća.

Foto: Privatna arhiva

Pevačica smatra da su detalji ponekad bitniji od celokupne odevne kombinacije.

–Volim da sve bude na svom mestu, onako kako sam zamislila i da stvarno prvenstveno ja budem zadovoljna! Detalji su veoma važni, ali ne stavljam uvek akcenat na njih. Sve zavisi od toga za koju se odevnu kombinaciju opredelim i šta tačno želim da istaknem. Uglavnom gledam da ne preteram! Privatno volim baš da preterujem – da sve na meni šljašti! E, za scenu je zato tu moja stilistkinja, da me upozori da ne izađem sa viškom nečega na sebi, bilo da je to nakit, šminka ili bilo šta drugo. Trudim se da vodim računa o svim detaljima, jer ako mi je garderoba upečatljiva, onda ne mogu da ističem toliko i nakit, uglavnom ističem jedno i ili drugo. Nisam od onih koji misle da je efektno samo ono što je skupo. Na sceni i te kako može da se istakne i neki krupan, a jeftiniji detalj, prosto se dobro slika i tu nema priče.

Foto: Privatna arhiva

KOSA

Kada je o kosi reč, atraktivnoj pevačici svaka dlaka mora da bude na svom mestu!

– Dugo sam tražila šta je to što hoću od svoje kose i mogu reći da sam se u ovoj boji konačno pronašla. To je nijansa koja meni najbolje pristaje i neću je menjati. Naravno da kosa mora adekvatno i da se neguje, imajući u vidu da se svakodnevno izlaže nekim štetnim tretmanima. Rešila sam da više ne eksperimentišem sa svojom kosom, sada ću pre da ekserimpentišem sa frizerima, pa ću da menjam njih umesto da menjam frizuru, na primer (smeh). Boju više ne diram, što se tiče kolora, to je to!

Foto: Privatna arhiva

NOKTI

Kada ste osoba u trendu, nije sve baš tako jednostavno. Vrlo lako može da vam se desi da nemate vremena ni za neke elementarne stvari, kao što je, recimo, odlazak kod kozmetičara.

– U poslednje vreme ne stižem često da odem do salona i da sredim nokte, pa se uglavnom zbog toga odlučujem na neke trajnije varijante. Iako mnogo volim dugačke nokte, oni su zahtevniji za održavanje i češće morate da odlazite na korekcije, pa sam se ipak odlučila za kraće. Stavila sam samo gel preko svojih noktiju, pa tako mogu mnogo duže da mi traju, a da i dalje izgledaju prirodno i lepo– kaže pevačica.

Foto: Privatna arhiva

Posao kojim se bavi ispunjava Katarinu i srećna je što je u prilici da radi ono što voli, ali ta vrsta posla često ume da bude neprijatelj lepote.

– Pretpostavljam da je bitno kakav stil života vodite, ali akcenat stavljam na ono čime vas je priroda obdarila. Pre svega, trudim se, koliko mi to posao dozvoljava, da živim zdravo, mislim na kvalitet sna, ishrane i svega ostalog, jer kad vodiš zdrav život, onda će ti i kosa i nokti i koža biti kvalitetniji. Naravno, sve može da se poboljša, jer postoje mnogi kozmetički preparati, ali ipak, to prirodno stanje ništa ne može da vam nadomesti– zaključuje Katarina.

(GRAND)

BONUS VIDEO:

OČEV BLAGOSLOV ME ODVEO NA PUT UMETNOSTI | "Novosti" intervju | Ilda Šaulić