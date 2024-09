TAD SAM POČELA DA SE OSEĆAM ZAVODLJIVO: Rada Manojlović iskreno o dolasku u "Zvezde Granda", jedan detalj će vas iznenaditi

RADMILA RADA MANOJLOVIĆ nikada nije krila da je život nije mazio, ali je jedna od retkih koja se ne libi da govori o svom odrastanju i teškim trenucima.

Talenat, volja za uspehom i upornost doveli su je do samog vrha estrade, ali kako kaže bez očeve podrške ne bi sve bilo isto.

-Tata mi je bio i vozač i telohranitelj i sve živo jer sam ja već od šesnaeste godine pevala, mislim profesionalino. Inače sam od sedme godine amaterski pevala, nastupala na raznim priredbama sa folklorom. Bukvalno sam svakog vikenda imala priredbu, nema mesta gde nisam bila u Srbiji- rekla je Rada, a potom se prisetila svojih prvih javnih nastupa:

-Najviše sam pevala Silvanine pesme, uhvatila sam se za nju i svima je bilo čudno kako da tako malo dete peva njene numere. Meni je sve to od tate prešlo, ja sam stvarno tatino dete. On je oduvek voleo te lepe i čiste vokale.

Kako je rekla, nije bilo ni malo lako pevati noćima zaredom, pogotovo za devojčicu od šesnaest godina.

-Najviše sam radila svadbe i krštenja od šesnaeste godine, ali i ispraćaje u vojsku, a diskoteke sam slabije radila. Ja nisam imala radno vreme od dva sata, kao što se danas zna koliko ti traje nastup u diskoteci. Svadbe su umele da traju i po tri dana, danas je to retkost. Dok ja pevam na svadbi, tata za to vreme jede i spava u kolima, čeka me i kad ja završim onako umorna s tatom u kola i idemo kući, spavam u kolima do kuće- ispričala je Manojlovićeva.

Iako je danas jedna od najvećih zvezda, svoje rodno Četereže ponosno pominje u svakoj prilici i kako kaže svoju prošlost ne zaboravlja.

-Ima nešto u mom mozgu što me tera da se često vraćam u prošlost, što je možda i dobro. Dok vozim auto danas mi često padne na pamet kako mi je nekada bila misaona imenica da imamo auto koji neće da se pokvari na putu i da tata ne mora da ga popravlja. Inače tata je automehaničar i mnogo voli da popravlja i čačka sve oko kola. Zato cenim sve što imam i što sam zaradila- ponosno je priznala pevačica svojevremeno u emisiji „Iz profila“.

-Sećam se kad sam došla u „Zvezde Granda“ kaže meni frizerka koja je dolazila na snimanja da moramo nešto da uradimo sa mojom kosom, a ja pre toga nikada nisam bila kod frizerke. Uradila mi je neke svetlije pramenove, pa sam tad obukla neku tigrastu haljinu i čak sam počela da se osećam seksi, a do tad sam bila u fazonu da je bitno samo pevanje. Ne znam, dobila sam neko samopuzdanje i počela sam da se osećam dobro- sa osmehom je ispričala Rada i dodala:

-Publika je to sigurno prepoznala, kao vidi ovu malu ne peva samo više, sad i izgleda dobro (smeh).

