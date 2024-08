PESMA JE BILA POP, TO JE BIO ŠOK ZA SVE: Snežanu Đurišić saradnici nagovarali da ne snimi jedan od najvećih hitova koji danas svi pevaju

SNEŽANA ĐURIŠIĆ oduvek je pažljivo birala kako će da se predstavi publici i koje pesme će da snimi zbog čega je danas ponosna na svaki aspekt svoje karijere.

Foto: ATA images

Iako numera „Lepi moj“ slovi za jedan od njenih najvećih hitova, malo ko zna da su njeni saradnici bili protiv toga da je otpeva s obzirom da je ona prvenstveno bila pop pesma.

Foto: Dejan Milićević

Uprkos ubeđivanjima kako poznata pesma nije za nju, Snežana je verovala sebi i napravila neverovatan preokret u karijeri.

– Jeste bio šok za sve jer sam do tad pevala „Odakle si sele“ i „Kuće male krečene u belo“. Jednostavno ta pesma je mene našla. Otišla sam kod Dragana Ćirkovića Ćire jer je imao puno pesama za preslušavanje i tako mi je redom puštao šta ima na lageru i samo odjednom čujem „Lepi moj“. Odmah sam odreagovala i tražila da mi vrati da čujem ponovo, ali me je samo pogledao i rekao: „Ma, to je neki zabavnjak, nemoj da se ljutiš, ne mislim da ti to nećeš dobro otpevati nego mi je potpuno drugačija od tebe“. Ali ja sam tu pesmu uzela i jedno dve godine mi je stajala u fioci sve dok nisam čula da Saša Popović pravi Grand festival. Tad sam rekla „Sad će Lepi moj da izađe“ , dala sam Kemišu da uradi aranžman i rekao mi je da je ovo izazov i za njega i za mene, budući da je reč o zabavnjaku. Uradio je sjajan aranžman – ispričala je Snežana svojevremeno i dodala:

– Ja sam je malo obukla u folk (smeh).

Foto: Novosti

Podsetimo, Snežana je nedavno za naš portal otkrila da retko pokazuje emocije, ali da nije mogla da se suzdrži kada je prvi put čula pesmu „Kako da se pomirim sa tim“ koja je došla u najgorem trenutku njenog života.

– Uvek sam birala pesme po svom osećaju i trudila sam se uvek sve donesem kako treba i nisam imala priliku da se rasplačem, sve dok nisam dobila pesmu ‘Kako da se pomirim sa tim’. Ona je došla neposredno posle smrti mog supruga i kad mi je Miša Mijatović prvi put pustio, tad sam se rasplakala. Ali sam je u studiju odradila lepo, otpevala sam kako sam umela, ali je emocija tu najbolje izašla.

