VIDELA SAM DA JE ĐANI BIO TU: Milica Pavlović o žurki olimpijaca i evo šta se dešavalo na proslavi

MILICA PAVLOVIĆ pevala je sinoć najboljim srpskim olimpijcima, a svoje utiske podelila je za domaće medije.

Milica Pavlović, dotakla se i komentara kolege Radiše Trajkovića Đanija, koji tvrdi da na proslavi nije uspeo da otpeva nijednu pesmu zbog svojih kolega, jer su oni držali koncert.

- Poslednjih desetak dana sam bila posebno ponosna što potičem iz Srbije, a za to su zaslužni naši sportisti, koji su nam doneli brojne medalje i usrećili celu naciju. Naša zemlja je mala, ali smo mnogo talentovani, vredni i uporni, i mnogo je lepo kada za to dobijemo i ovakva priznanja. Ne mogu da opišem sreću i kako mi srce 'zaigra' kada vidim da se naša zastava vijori na tronu i da znam da to prati ceo svet" - rekla je Milica, pa dodala:

Mnogo mi je drago što su sportisti izrazili želju da upravo ja otvorim njihovo veliko slavlje povodom fenomenalnih rezultata na Olimpijadi. Znam da vole moje pesme, pevala sam im sa zadovoljstvom i punog srca.

Odgovorila Đaniju



- Moj nastup je trajao pola sata, baš iz razloga da bi sve kolege mogle da dođu na red. Žao mi je što čujem da Đani nije pevao na kraju. Videla sam da je bio u klubu od samog početka proslave, svi vole Đanija i svi znamo kakav haos nastane kada krenu njegovi hitovi - rekla je MIlica.

