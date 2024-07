PLAKAO SAM KAO MALO DETE: Ovo je najemotivniji dan Dragana Kojića Kebe, nije mogao da se smiri

DRAGAN KOJIĆ KEBA jednom prilikom je sa osmehom na licu otkrio emotivne detalje sa svog venčanja.

Foto: Nikola Skenderija

U razgovoru podelio je momenat kako su ga preplavile emocije čim je ugledao svoju mladu.

-Plakao sam kao malo dete, od Sarajeva do Mostara, kada smo išli po nju. Uvek sam pričao „Ma kad ja da se ženim“, onda tetka i baba krenu da pričaju i ja kažem „Ma, beži“. To su suze koje su tad izašle i više nikad neće na taj način. To je na kraju krajeva inspiracija i za dobru pesmu – iskreno je ispričao Keba.

Foto: Nikola Skenderija

Podsetimo, Keba je poznat po svojoj impresivnoj muzičkoj karijeri, ali iznenadio je javnost otkrivajući poslove koje bi izabrao da se ne bavi pevanjem.

-I da se ne bavim ovom profesijom, da nisam taj što jesam, Bog me je odredio da budem to i to sam od kako znam za sebe i tako će uvek da bude. Da se ne bavim ovom profesijom, da sam doktor što sam voleo da budem, ali na neki način sam doktor za dušu što se muzike tiče ili profesor, to sam isto maštao da budem. Maštao sam da budem vozač lokomotive, voza, svašta nešto – rekao je Keba nedavno.

(GRAND)