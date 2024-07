CINKARE ME KOLEGE, IMAM PROBLEM ZBOG TOGA: Goca Lazarević iznenadila priznanjem

GORDANA GOCA LAZAREVIĆ jednom prilikom otkrila je kako bi se ponašala da je član žirija popularnog takmičenja „Zvezde Granda“, naglašavajući da pored emotivne strane, ume da bude i te kako stroga.

Foto: Luka Šarac

-Vrlo sam emotivna i inače volim da slušam samo balade. Bila bih vrlo realna, umem da budem i oštra, nikome nikada ne podilazim. Možda malom detetu kad padne i boli ga, pa kažem da mu neće biti ništa. Ali ovako sam „sve krk u brk, ni po babu, ni po stričevima“. Imam problema zbog toga, onda me cinkare neke kolege. Čovek ako je profesionalac, onda zaista mora da bude profesionalac – zaključila je Goca tada.

Foto: Luka Šarac

Podsetimo, Goca je nedavno otkrila i kako se upoznala sa Sašom Popovićem i Lepom Brenom, kao i koliko je razmišljala da li da dođe u Grand u vreme njegovog osnivanja pre tačno 25 godina.

foto: Printskrin/Jutjub/RTV Pink Official

-Prvi susret sa Popovićem bio je još 1980. godine kada su došli kod Zahara na tu prvu saradnju. U to vreme bend im se još uvek zvao „Lira šou“. Tada sam ih još upoznala, a kada mi je kasnije Sale rekao da oni izlaze iz jedne prethodne produkcije. Pozvao me je samo telefonom, ili smo se sreli, ili je došao, ne mogu tačno da se setim. Pitao me je samo „Gole, mi osnivamo svoju produkciju, da li ti hoćeš da dođeš?“ Ja sam samo rekla „Da“. To je bio ceo razgovor – zaključila je Goca.

(GRAND)