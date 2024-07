"TO JE NAŠA INTIMA!" Jovana Pajić prvi put o odnosu sa Marijom Šerifović! (FOTO)

PEVAČICA Jovana Pajić je konačno progovorila o pričama u vezi sa njenim odnosom sa Marijom Šerifović.

FOTO: Ataimages

Jovana Pajić nakon duže pauze vratila se nastupima, a sinoć je pred okupljenim medijima odgovorila na brojne aktuelnosti iz života, nakon čega je spomenula i druženje sa Marijom Šerifović.

Jovana je nedavno bila na letovanju sa Marijom i njenim sinom Mariom.

Jovana je bila na prvom letovanju sa Marijom Šerifović i njenim sinom Mariom, te otkrila kako su se proveli.

- Bili smo na letovanju, ali o tome govorimo i prikazujemo onoliko koliko je potrebno kako bi ostala neka intima i privatnost našeg druženja. Ne bih volela o tome da govorim, iako je to često pitanje, kao i u bilo kojim odnosima, bili oni bračni ili prijateljski, treba nešto da ostane za nas, to su, ne samo privatne, u našem slučaju i porodične stvari. Mario je presladak, oni kao porodica su divni, uživam da provodim vreme sa njima, jer sam u odnosu na nju mama sa iskustvom, pa mogu da joj pomognem oko nekih stvari sa savetima - rekla je ona, te otkrila otkud Marija na njenom nastupu, jer se stiče utisak kako sve rade zajedno.

FOTO: Ataimages Tekst potpisa

- Volim da kažem "Zajedno smo u ovom s**nju", tako da je samo sticaj okolnosti, ona je došla s mora, nije se znalo hoće li stići ili ne. Ukoliko stigne, ona će doći, ukoliko ne stigne, neće, ali je negde načelno najavljeno da će stići - rekla je ona pred okupljenim medijima.

O njihovom odnosu polemiše se već duže vreme, a glasine su krenule intenzivnije da kruže nakon Jovaninog razvoda.

Njih dve gostovale su u emisiji kod Ognjena Amidžića, kada ih je direktno pitao da li su vezi.

Foto: Printscreen/Instagram

- Pod pretpostavkom da to stvarno i jeste tako, je l' vi stvarno mislite da bih ja to vama rekla?! Elem, ljudi, hitno da se sa tim prestane, neće imati ko više na slavu da mi dođe, molim vas, ni na slavu, Božić, rođendane! Molim vas, zaustavite to! Zašto se o tome nije pisalo prethodnih 15 godina, nego žena kad je razvedena, po njoj možeš šta hoćeš?! Prekinite hitno!

- Moram da priznam da nam je genijalna za*ebancija na tu temu. Toliko se šalimo, pa malo i flertujemo, maštamo šta bi bilo kad bi bilo. Zabavno, a vidim da je i narodu zabavno - nadovezala se Jovana Pajić.

BONUS VIDEO

VELIKI MUZIČKO-SCENSKI SPEKTAKL: U petak u Akva-parku "Jugovo"