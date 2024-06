SVE JE ONAKO KAKO SAM MISLIO DA ĆE BITI: Aco Pejović iskreno o porodici i karijeri

ACO PEJOVIĆ dotakao se uspeha koji je postigao njegov album „Hotel tuge“ koji je objavio pre mesec dana.

Foto: Dušan Petrović/Milica Protić

Pevač ne krije da je dugo pripremao nove numere, a onda je otkrio kako je zadovoljan uspehom pesama koje su oborile sve rekorde slušanosti na društvenim platformama.

-Sjajni su utisci, još je to malo vremena, treba još da prođe, ima 12 pesama, dosta je to pesama da bih mogao da dajem sud da li su se pesme izdvojile. Leto će pokatazi, mi smo i uradili album pred leto da bi imalo šta da se peva i svira u tom periodu. Do sada sam zadovoljan spotovima, komentarima, sve je onako kako sam i mislio da će biti, hvala Bogu milosnom – počeo je Pejović.

Foto: Ataimages/Antonio Ahel

Publika u komentarima ističe da je Aco ostao dosledan stilu muzike koji izvodi već godinama, a nas je zanimalo kako mu to polazi za rukom, jer se njegove kolege žale da je velika kriza autora.

-Ima tu svega i svačega, ali sam opet ostao dosledan nekom svom stilu. Iskakao sam i ja, ali kako je karijera išla, davao sam sebi za pravo da mogu da izađem u nešto drugo, kao što je bila pesma „Doktore“, evo sad na ovom albumu ima pesma „Korida“ koja je potpuno nesvakidašnja za moj fazon. Ali dobro, daćemo vremena, neka prođu svoj put. Pesma „Sve ti dugujem“ je šest godina bila na albumu, ili je neko pusti negde ili ne, a tek posle šest godina je doživela punu snagu – ističe pevač.

Foto: Dušan Petrović/Milica Protić

Aco je nakon objavljivanja albuma u znak zahvalnosti svim medijskim kućama poslao tortu i time je još jednom pokazao koliko poštuje medije.

-To je samo mali znak pažnje, zahvalnost za sve ove godine saradnje koju imam sa medijima. Vi mene pazite u smislu da uvek pišete lepo i da uvažavate to što ne volim puno da dajem izjave i to što me nema puno po medijima. Jedino kada izađe album onda me ima, tada ima potrebe da nešto i kažem. Poštujete me, ne pratite me stalno, pa pišete evo ga ovde ili ovde. To je nešto na čemu sam jako zahvalan – zaključio je on.

(GRAND)