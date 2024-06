IZABRANI POBEDNICI PLAY @ EXIT KONKURSA: Program festivala postao bogatiji za još 13 sjajnih bendova na tri festivalske bine

TRADICIONALNIM konkursom za mlade autorske bendove i rastuće zvezde muzičke scene, Play @ EXIT, koji organizuju kompanija Visa i EXIT festival birani su talentovani izvođači koji će svojim zvukom i energijom oplemeniti ovogodišnji program na Petrovaradinskoj tvrđavi.

Foto: EXIT Promo

Pobednici takmičenja, koje je ove godine imalo nezapamćeno interesovanje su lokalni bendovi Lu, Čuvari Stvari, Kruz Roudi, Inside Out, zatim zagrebački Ki Klop, kao i italijanski Dead Like Juliet.

Pored pobednika Play @ EXIT konkursa, EXIT je objavio još niz sjajnih bendova koji će pojačati program ovogodišnjeg izdanja festivala! Zvezdanoj postavi Egzita pridružiće se i ovogodišnji finalisti HEMI muzičkih nagrada Lufthansa, Astrid & The Scandals i Musspell. Žanrovska tapiserija EXIT festivala postaće još živopisnija uz programski dodatak na još lokacija na Tvrđavi uz Ljubičice, Keni Nije Mrtav, Annathemu i De Limanose!

U četvrtak, 11. jula, publiku na Visa Fusion bini očekuju pobednici Play @ EXIT konkursa koje šabačka publika već dobro poznaje po mantričavim tekstovima i smelim fank elementima! U pitanju je bend Lu, koji će uz „Brzo, brzo“ predstaviti i druge lansirane singlove sa budućeg debi-albuma. Petak je rezervisan za ženski teen sastav Čuvari stvari, koji u žanrovskom mixu post-punk, goth i r’n’r zvuka donosi kritički osvrt na savremeno društvo i priče sa beogradskih ulica, uz najjaču kulminaciju u njihovom hitu “Mrtav grad”.

U subotu, 13. jula, zaokret na Visa Fusion-u pravi zagrebački indie rock dvojac Ki Klop, čija će neonska energija i šljokičavi hitovi sa LP prvenca „Otopljeni disko“ povesti publiku u ples do jutra, dok će nedelju zaokružiti nastup Kruz Roudija – novosadskog trija rastuće popularnosti, poznatog po đuskavim lajv nastupima, osveženom gitarskom zvuku, „Anksioznosti“ i drugim hitovima sa debi-albuma „Sve kruži“.

Nova lica Visa Fusion bine nastupaće uz proslavljene velikane Villagers of Ioannina City, Lakeside X, Marčelo i Bend, Idu Prester i Lollobrigidu, Urban & 4, i mnoge druge.



Poseban dodatak festivalskom programu biće i nastupi još tri benda nosioca prestižnog HEMI Music Awards priznanja! Na najvećoj bini festivala u petak će nastupiti slovenački sastav Astrid & The Scandals, koji na Tvrđavu donosi jedinstveni power pop zvuk. Na Visa Fusion binu stižu Lufthansa, psihodelični art-rok bend iz Severne Makedonije i rumunski Musspell – melanholični, mračni drim-pop prožet nordijskim motivima.

Glavna bina i Explosive Stage infused by Old Spice jače za još imena!



Nultog dana program Glavne bine, koja će tom prilikom dobiti novo ime – Tesla Universe Stage, upotpuniće i bend Keni Nije Mrtav, finalisti HEMI konkursa iz Srbije. Dinamičan i naelektrisan indie-punk sastav, prepoznatljiv po veštom multižanrovskom tkanju Egzitovoj publici donosi neodoljivo dobru žurku uz singlove, i niz drugih!

Na najvećoj bini nastupiće i Ljubičice, nezaobilazan sastav kada je u pitanju domaća alternativna muzička scena. Poznati po svojoj jedinstvenoj muzičkoj produkciji koja spaja različite muzičke stilove, uključujući rok, pop, džez i elektroniku, Ljubičice donose svoju jedinstvenu energiju i prepoznatljive tekstove. Hitovi kao što su „Opet”, „Jedva čekam rat ljudi protiv mašina”, „More”, „Možda je vreme”, i drugi, rasplesaće publiku Egzitove najveće bine u petak uveče.

Foto: EXIT Promo

Ime koje će dodatno začiniti program Glavne bine jeste bend Annathema koji donosi heavy thrash metal zvuk! Oni su bend čiji prvi taktovi su se pojavili na novosadskoj sceni 1983. godine, i čiji rad je stvorio thrash metal scenu u bivšoj Jugoslaviji. Njihova sirova i energija i strast su svojevrsna poslastica za sve ljubitelje lokalne metal scene, a snaga, virtuoznost i inovativnost s kojom pristupaju stvaranju muzike prelazi sve granice konvencionalnog već 40 godina.

Noći na Explosive Stage infused by Old Spice bini začiniće tvrdi rifovi novosadskog HC benda Inside Out, koji su 2022. napravili veliki povratak na scenu albumom „Revolution”, a prošle godine osvojili još širu publiku moćnim singlom „Your Support“. Na Explosive binu stižu i Dead Like Juliet – šestočlani italijanski new-age heavy metal bend, koji karakterišu melodični refreni, ritmični rifovi i jaki grolovi. Program Egzitove eksplozivne bine pojačaće i novosadski punk rock bend De Limanos.



Na Petrovaradinsku tvrđavu stižu još i megazvezde Tom Morello, Gucci Mane, Black Eyed Peas, Carl Cox, Bonobo, Black Coffee, Maceo Plex, John Newman Đ Hybrid Live, Cavalera, Steve Angelo, Offenbach, Klangunstler, Sara Landry, Barry Can’t Swim i mnogi drugi, čija će imena uskoro biti poznata – stay tuned!

Naredno izdanje EXIT festivala, sa temom EXIT Starseeds i sloganom „Probudimo naše supermoći zajedno“, biće održano od 11. do 14. jula 2024. na Petrovaradinskoj tvrđavi, uz nulti dan, 10. jul, rezervisan za posebni Starseeds Takeover performans na Tesla Universe bini. Četvorodnevne, jednodnevne i ulaznice za Day 0 su dostupne ovde, kao i na Gigs Tix prodajnim mestima i onlajn.