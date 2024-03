FOLK ZVEZDA Vesna Zmijanac nedavno je održala veliki solistički koncert u Sofiji, u krcatoj bugarskoj dvorani.

Foto: Novosti

Vesnu Bugari obožavaju decenijama unazad, vratila se na scenu na kojoj se, prema njenim rečima, najbolje oseća, a tom prilikom napravila je atmosferu za pamćenje. Foto: Novosti

- Bilo je fantastično. Mene Bugari vole, volim i ja njih. Puno srce mi je bilo kada su svi znali svaku pesmu od prve do poslednje reči. Znam da kada sam počela da pevam "Jorgovane" i "Sto života", krenula sam prve stihove, oni su sami otpevali cele pesme do kraja - kaže Vesna na početku razgovora za "Večernje novosti". Foto: Novosti

Folk diva je istakla da je iznenađena time što se bugarska publika oduševila pesmom "Ovo u grudima".

- Tu pesmu sam slabo pevala i slabije je pevam, ne znam zašto. Oni su pali u trans čim sam zapevala tu pesmu i bilu su oduševljeni, jer verujem da je skoro nikada nisu čuli, ali sam presrećna. Foto: Novosti

U razgovoru za "Novosti", Vesna je prokomentarisala razvode Dragane Mirković i Harisa Džinovića i istakla da joj je jako žao.

- Mnogo mi je žao. Uvek mi je žao kad se rastura kuća, brak, ne znam koliko je to teško, kad je dotle moralo da dođe. Neće biti lako ni jednom, ni drugom, znam po sebi, to boli, to je zlo - rekla je muzička zvezda, pa otkrila da li se čula sa koleginicom: Foto: Novosti

- Sa Draganom se nisam čula, neću da joj stajem na muku - te se nadovezala i na Džinovićev razvod.

- I ovo sa Harisovim razvodom, ne znam šta je ovo, šta su poludeli svi - zaključuje Vesna.

