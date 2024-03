PREMINUO SLAVNI GLUMAC: Pamtićemo ga po sjajnim ulogama u mnogim serijama i filmovima koje smo obožavali (VIDEO)

EMET Volš, karakterni glumac koji se pojavio u više od 220 filmskih i televizijskih uloga, uključujući "Blade Runner", "Knives Out" i filmovima braće Koen "Blood Simple" i "Raising Arizona", umro je u 88. godini, prenosi Gardijan.

Menadžer Volša Sendi Džozef potvrdio je za Varajeti da je glumac preminuo u utorak u Vermontu.

Volš je rođen u Njujorku 1935. godine, a odrastao je u Vermontu. Dobio je svoju prvu filmsku ulogu kao statist u filmu "Midnight Cowboy" - i svoju prvu veću ulogu u filmu "Alice's Restaurant", obe 1969. godine.

Igrao je sportskog novinara u sportskoj komediji Pola Njumena Slap Shot (1977), nadzornika parole za Dastina Hofmana u filmu "Straight Time" (1978), snajperistu koji lovi Stiva Martina u filmu "The Jerk" (1979), i šefa policije koji vraća Harisona Forda iz penzije u filmu "Blade Runner" (1982).

Volš je rekao za Holivud Reporter 2017. godine da je "Blade Runner" film o kojem ga najviše pitaju, govoreći da nakon što je video završni proizvod:

"Nismo znali šta da kažemo, mislimo ili radimo! Nismo znali šta uopšte radimo! Jedini koji se činio da shvata je bio Ridli."

Bio je poznat po svojoj sposobnosti da igra i opasne i komične uloge - ponekad i obe istovremeno, kao što je Loren Viser, dvostruki prevarant privatni detektiv u debi filmu braće Koen iz 1984. godine, "Blood Simple".

Slavni filmski kritičar Rodžer Ebert pohvalio je Volša kao "pesnika prljavštine" za njegovo izvođenje i osmislio "Stenton-Volš pravilo": "nijedan film u kojem glume Hari Din Stenton ili Emet Volš u sporednoj ulozi ne može biti potpuno loš", piše Gardijan.

- Uvek pokušavate da smislite nešto posebno što funkcioniše za lik. Ako igrate negativca, ne igrate negativca - rekao je Volš za Gardijan o filmu "Blood Simple" 2017. godine, dodajući:

"Viser ne smatra sebe posebno lošim ili zlim. On je na ivici legalnog, ali se mnogo zabavlja sa svim tim."

Takođe je igrao manje uloge u filmovima "Fletch" (1985) i horor filmu "Critters" (1986), kao i prijatelja sa kojim priča Nikolas Kejdž u filmu "Raisinig Arizona" (1987), oca Džona Litgua u filmu "Harry and the Hendersons" (1987), i sponzora Majkla Kitona u filmu "Clean and Sober" (1988).

Takođe se pojavio u filmovima "Romeo+Juliet" (1996), "Mu Best Frined's Wedding" (1997), "The Iron Giant" (1999), "Calvary" (2014) i "Knives Out" (2019).

- Više se zabavljam igrajući 10 različitih ljudi nego igrajući istu osobu 10 puta - rekao je jednom za Hjuston hronikl.

"Jednom sakupljač smeća, a sledeći put predsednik Prinstona."

Njegova poslednja uloga bila je u vesternu iz 2024. godine "Outlaw Posse" zajedno sa Vupi Goldberg.

Tokom sedam decenija televizije, Volš se pojavio u serijama kao što su "Starksy and utch", "Frasier", "The Twilight Zone", "The X-Files", "Home Improvement" i "Adventuri Time".

- Dobar je život, biti karakterni glumac - rekao je jednom za Orandž kaunti redžister.

- Bio sam oko zvezda. Bio sam oko Redforda i Hofmana, i to je zastrašujuće. Taj nagon za slavom, oni su kao trkački psi koji jure mehaničkog zeca. A kad ga uhvatiš, previše si umoran da bi trčao, i moraš ga upucati - dodao je.

