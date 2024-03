VEROVALI ILI NE: Ovo su sedam teorija vezanih za nestanak Kejt Midlton, ostaviće vas u šoku (VIDEO)

NA društvenoj mreži Tik-Tok osvanuo je snimak o mogućim terojama vezanih za nestanak Kej Midlton, u igri je njih sedam.

Foto: AP

Teorija broj jedan govori o tome da ljudi misle da Kejt učestvuje u šou "Maskirani pevač".

Foto: Profimedia

Teorija broj dva se dovodi u vezi sa estetskom intervencijom, to može biti bilo šta, od šale o tome da je pustila kosu i da mora sačeka dok poraste. Ili na primer, da je dobila kilu, tačnije neku vrstu problema sa stomačnim mišićima, iako ljudi tvrde da su za takav problem otpušteni iz bolnice istog dana ili u roku do šest nedelja, mada Kejt nije viđena od 28. decembra, tako da, da verovatno nije ni to. - navodi se u objavi.

Treće teorija je da je možda zaista imala operaciju i da je na steroidima te da joj je lice otečeno.

Četvta teorija se dovodi u vezu sa sa nasiljem u porodici i mnogi ljudi spekulišu da je Vilijam možda slučajno povredio Kejt. Ljudi sumnjaju da je pala u kom,u pa su to zataškali saopštenjem za štampu vezanu za operaciju abdomena, navodi se u videu.

U teoriji broj pet se sumnja da je Kejt na rehabilitaciji iz nekog razloga i da se možda bori sa poremećajem u ishrani.

Foto: Tanjug AP

Teorija broj šeset govori o tome da su je Rusi uzeli za taoca.

Poslednja, sedma teorija se dovodi u vezu sa potencijalnim razvodom i to je početak suptilne klevetničke kampanje.