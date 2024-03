TEYA DORA IDE U MALME: "Ramonda" naš kandidat za Pesmu Evrovizije (FOTO/VIDEO)

Teya Dora je predstavnica Srbije na Evroviziji

Teya Dora je predstavnica Srbije na Evroviziji, odlučeno je nakon sabiranja glasova publike i stručnog žirija.

- Hvala svima, neću vas razočarati - rekla je Teya Dora na sceni nakon što je primila pobednički trofej od Luka Bleka, prošlogodišnjeg predstavnika Srbije na Evroviziji.

Foto: Printskrin RTS

Glasovi publike:

Breskvica je od publike dobila 12 poena, ali ne dovoljno da predstavlja Srbiju na Evroviziji.

Teya Dora je dobila 10 poena od publike

Konstrakta je od publike dobila 8 poena

Zorja od publike 11 poena

Bojana i David od publike 6 poena

Džordži je od publike dobio 5 poena

Zejna od publike 4 poena

Dušan Kurtić od publike 3 poena

Keni nije mrtav 2 poena od publike

M.ira je dobila 1 poen od publike

Foto: Printskrin RTS

Stručni žiri saopštava glasove

Žika Zana dao je osam glasova Zejni, Leni Kovačević 10, a Dušanu Kurtiću 12.

Foto: Printskrin RTS

Ivana Rašić, odnosno Sajsi, dala je osam glasova Zejni, 10 – Zorji, a 12 poena Teya Dori.

Foto: Printskrin RTS

Dejan Petrović dao je osam glasova Zorji, Teya Dori 10, a Breskvici 12.

Foto: Printskrin RTS

Aleksandar Sedlar dao je osam glasova Konstrakti, Zorji 10 i Hristini 12.

Foto: Printskrin RTS

Marija Šerifović dala je osam glasova Zejni, 10 – Zorji, a 12 poena Teya Dori.

Foto: Printskrin RTS

Sledi saopštavanje rezultata

Voitelji Dragana Kosjerina i Slaven Došlo saopštili su da sledi saopštavanje rezultaat. Prvo slede glasovi stručnog žirija.

Na bini opet Željko Joksimović

Pre saopštavanja rezultata glasanja, u studiju u Košutnjaku usledilo je predstavljanje Željka Joksimovića, odnosni rekapitulacija svega što je on uradio kao deo Evrovizije, kao kompozitor, pevač, tekstopisac i voditelj.

Željko je prvo izveo numeru "Nije moja ljubav stvar", sa kojom je nastupao na Evrovoziji. Zatim je otpevao "Lejlu", čije je reči pisao za Harija Varešanovića, pa "Adio" koju je, takođe na "Evrosongu", pevao Knez, a pesmu je napisao Joksimović.

Završeno glasanje, sledi brojanje glasova

Dragana Kosjerina i Slaven Došlo saopštili su da je završeno glasanje.

Foto: Printskrin RTS

Počelo glasanje

Stručni žiri koji će dati polovinu glasova čine: Žika Zana, Sajsi Mc, Dejan Petrović, Aleksandar Sedlar, i predsednik žirija je Marija Šerifović, koja je Srbiji donela pobedu na "Evroviziji" 2007. godine

- Samo ja znam kako je njima večeras - rekla je Marija.

Posle predstavljljanja članova žirija iz RTS-a usledila je rekapitulacija svih nastupa.

Počelo je glasanje.

Sledi rekapitulacija, a uskoro počinje i glasanje

Završen je takmičarski deo nastupa. usledilo je poslednje javljanje iz green room-a, razgovori sa poslednjim takmičarima.

Foto: Printskrin RTS

Najavljena je rekapitulacija nastupa, a pre nego što počne glasanje, gledaoci će se ponovo podsetiti pravaila. Glasanje traje samo 15 minuta.

Foto: Printskrin RTS

"Zbog tebe živim" za kraj

Dušan Kurtić s pesmom "Zbog tebe živim" nastupio je poslednji u finalu Pesme za Evroviziju.

Lena pesmu posvetila preminuloj majci

Lena Kovačević nastupa pretposlednja u finalu Pesme za Evroviziju.

Foto: Printskrin RTS

Pesma koju je posvetila majci koja je nedavno preminula, nosi naziv "Zovi me Lena".

"No, no, no"

Bojana i David nastupaju u duetu s pesmom "No, no, no". Oni su 14. po redu.

Foto: Printskrin RTS

Njihova pesma je energična i razigrana, a zvuk je pop.

Konstrakta mesi hleb uz "Novo, bolje"

Pod rednim brojem 13 nastupila je Konstrakta, pevajući "Novo, bolje".

Konstraktin performans se sastoji iz mešenja testa na sceni, što je privuklo veliku pažnju publike na društvenim mrežama.

Počinje poslednji blok nastupa

Posle razgovora sa izvođačima, počeo je i poslednji - četvrti blok nastupa. Prva je Konstrakta, zatim slede Bojana X David, pa Lena Kovačević i Dušan Kurtić za kraj.

Foto: Printskrin RTS

Završen treći blok nastupa

Zejninim nastušpom završen je treći blok nastupa. Usledio je razgovor sa finalistima u green room-u.

"Najbolja" Zejna

Zejna je 12. za večeras i izvodi izuzetno brzu pesmu "Najbolja".

U pitanju je izuzetno brza i energična pesma, koja je brzo postala hit i jedan je od favorita za pobedu.

Moćna Zorja i "Lik u ogledalu"

Zorja je 11. takmičar u finalu Pesme za Evroviziju i izvodi pesmu "Lik u ogledalu". Ona je numeru posvetila baki i deki.

Zorja je i ovog puta svojim moćnim glasom naježila sve.

Foto: Printskrin RTS